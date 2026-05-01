Bokslegende Floyd Mayweather (49) gaat er prat om dat hij enorme hoeveelheden geld bij elkaar heeft gevochten. Zijn bijnaam is dan ook Money. Maar het lijkt erop dat de de geldpakhuizen van de Amerikaan leeg zijn geraakt. En dat kan zelfs gevolgen hebben voor zijn paspoort.

De Amerikaanse belastingdienst heeft Mayweather (49) laten weten dat zijn paspoort wordt ingetrokken. De meervoudig wereldkampioen zit namelijk diep in de financiële problemen.

Na het winnen van een bronzen medaille op de Olympische Spelen van 1996, maakte Floyd Mayweather de overstap naar het professionele boksen. Een carrière van ruim twee decennia volgde, waarin de bokser uit Grand Rapids, Michigan, nooit werd verslagen.

Belastingdienst

Met een indrukwekkende reeks van 50 overwinningen, veroverde Mayweather 15 wereldtitels in 5 gewichtsklassen en vergaarde hij een fortuin van een miljard dollar. Toch is de financiële situatie van de voormalig topsporter nu uiterst penibel.

Floyd Mayweather’s planned exhibitions against kickboxer Mike Zambidis and Mike Tyson are in jeopardy after the IRS notified him of its intention to have his U.S. passport revoked due to an unresolved seriously delinquent tax debt upward of $7.25 million, according to documents… pic.twitter.com/y2ogpxXOXA — Ring Magazine (@ringmagazine) May 1, 2026

Slechte investeringen en een extravagante levensstijl hebben Mayweather geruïneerd en in een berg schulden gestort. Volgens het tijdschrift Ring is de laatste klap uitgedeeld door de Amerikaanse belastingdienst, die Mayweather dreigt zijn paspoort in te trekken vanwege openstaande schulden aan de staat.

Paspoort

Volgens de Daily Mail heeft het vechtsporticoon onbetaalde belastingen ter waarde van 7,25 miljoen dollar. Om te voorkomen dat zijn paspoort wordt ingetrokken, moet hij tot een akkoord komen met het Amerikaanse ministerie van Justitie.

De afgelopen jaren was Mayweather verwikkeld in diverse rechtszaken en zag hij zich genoodzaakt zijn privéjet en villa's in Beverly Hills en Miami te verkopen. Desondanks is Money er nog niet in geslaagd zijn schulden af te lossen.

Mike Tyson

Dit jaar zou Mayweather het opnieuw opnemen tegen Manny Pacquiao, elf jaar na hun vorige epische confrontatie. Het is echter de vraag of dit gevecht doorgaat, gezien zijn huidige problemen. Bovendien staat er op 27 juni een demonstratiewedstrijd gepland tegen Mike Zambidis in Athene, de hoofdstad van Griekenland. Als de belastingdienst doorpakt en Floyds paspoort intrekt, zal hij ook dit duel in Athene moeten annuleren. Ook de clash met Mike Tyson hangt aan een zijden draadje, want volgens Ring zou die in Congo plaatsvinden.

Mayweather's laatste professionele gevecht was op 26 augustus 2017, op 40-jarige leeftijd. Hij versloeg toen Conor McGregor in de T-Mobile Arena in Paradise, Nevada. Zijn meest recente demonstratiewedstrijd vond plaats op 24 augustus 2024, op 47-jarige leeftijd, tegenstander was John Gotti III.

Manny Pacquiao

De Amerikaan Floyd Mayweather en Filipijn Manny Pacquiao willen elkaar in september treffenvoor een professionele bokswedstrijd in Las Vegas. Het gevecht tussen twee van de grootste namen in de bokssport zal live worden uitgezonden op Netflix. "Floyd en ik gaven de wereld wat nog steeds het grootste boksgevecht in de geschiedenis is. De fans hebben lang genoeg gewacht. Ze verdienen een herhaling van onze wedstrijd in 2015", zei Pacquiao in een verklaring. Mayweather won die wedstrijd op punten.

Ook Pacquiao behoort tot de beste en succesvolste boksers aller tijden. Hij is de enige die in acht verschillende gewichtsklassen wereldtitels vergaarde. Pacquiao beëindigde vijf jaar geleden zijn loopbaan omdat hij president van zijn land wilde worden. Vorig jaar kondigde hij een tijdelijke comeback aan. Zijn gevecht tegen de Amerikaan Mario Barrios in Las Vegas leverde geen winnaar op.