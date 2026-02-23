De Amerikaan Floyd Mayweather (48) en de Filipijn Manny Pacquiao (47) stonden ooit in de ring bij 'het gevecht van de eeuw'. De boksers gaan die clash uit 2015 dunnetjes overdoen, al is daar ongetwijfeld dik geld mee gemoeid.

De twee boksiconen treffen elkaar in september voor een professionele bokswedstrijd in Las Vegas. Dat maakte Netflix maandag bekend.

"Twee van de grootste boksiconen in de geschiedenis van de sport ontmoeten elkaar weer", aldus het streamingplatform. "Zaterdag 19 september in Las Vegas, in de eerste professionele bokspartij in Sphere."

Lang gewacht

Het gevecht tussen twee van de grootste namen in de bokssport zal live worden uitgezonden op Netflix. "Floyd en ik gaven de wereld wat nog steeds het grootste boksgevecht in de geschiedenis is. De fans hebben lang genoeg gewacht. Ze verdienen een herhaling van onze wedstrijd in 2015", zei Pacquiao in een verklaring. Mayweather won die wedstrijd op punten.

De 48-jarige Mayweather keert voor de vierde keer terug uit zijn pensioen. Zijn laatste gevecht was in 2017, toen de Amerikaan won van de Ier Conor McGregor.

President

Ook Pacquiao behoort tot de beste en succesvolste boksers aller tijden. Hij is de enige die in acht verschillende gewichtsklassen wereldtitels vergaarde. Pacquiao beëindigde vijf jaar geleden zijn loopbaan omdat hij president van zijn land wilde worden. Vorig jaar kondigde hij een tijdelijke comeback aan. Zijn gevecht tegen de Amerikaan Mario Barrios in Las Vegas leverde geen winnaar op.

FLOYD MAYWEATHER vs. MANNY PACQUIAO



Two of the greatest icons in boxing history will meet again in the first-ever professional boxing match at Sphere in Las Vegas.



Saturday September 19

LIVE globally only on Netflix#MayPac2 pic.twitter.com/3i5FtXBzgX — Netflix (@netflix) February 23, 2026

Gevecht van de eeuw

Dat gevecht in 2015 was een van de lucratiefste boksevenementen ooit. Zelfs Jake Paul, de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, zal watertanden van de bedragen die dik 10 jaar geleden werden gepakt door de twee. Mayweather greep circa 180 miljoen dollar en Pacquiao rond de 120 miljoen dollar.

De Amerikaan versloeg zijn tegenstander na twaalf rondes op punten: 118-110, 116-112, 116-112. De verliezer pruttelde toen nog na: "Ik raakte hem vaker dan hij mij raakte. Ik ben niet neergegaan. De scores verbazen me zeer."

Mike Tyson

Mayweather heeft nog meer plannen voor 2026. Er komt ook een demonstratiegevecht tegen Mike Tyson, waarvoor de datum ook nog niet is vastgesteld.

"Ik ben nog steeds in staat om records te breken in het boksen. Niemand zal meer toeschouwers trekken, een groter wereldwijd publiek bereiken en meer geld verdienen met een gevecht dan ik", aldus de Amerikaan, die in zijn carrière ongeslagen bleef in vijftig gevechten.