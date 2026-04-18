Jake Paul heeft verwoestend uitgehaald naar zijn steenrijke collega Floyd Mayweather. De Amerikaan blijft een rematch met de Filipijnse bokslegende Manny Pacquiao vechten en Paul kan geen goed woord opbrengen voor die keuze.

Mayweather en Pacquiao worden gezien als de beste vechters van hun generatie en in 2015 kwam het tot een partij tussen de twee boksiconen. Het werd een ware oorlog van acht rondes lang die werd uitgevochten in Las Vegas. Uiteindelijk ging door een unanieme jurybeslissing de hand van Mayweather omhoog en werd hij uitgeroepen tot winnaar. Pacquiao wil sindsdien een rematch, maar daar is de Amerikaan nog niet zo happig op.

Paul was vrijdagavond in New York voor een belangrijke avond van zijn vechtpromotie Most Valuable Promotions (MVP). In The Big Apple werd een nieuw evenement van zijn organisatie gehouden en het werd een groot succes. Tijdens dat evenement kreeg Paul een vraag over het feit dat er nog geen rematch is tussen Mayweather en Pacquiao en daar heeft de verloofde van Jutta Leerdam wel wat over te zeggen.

'Stop met zeiken en vecht gewoon'

"Laat me even nadenken over een politiek correct antwoord", zegt Paul na de vraag over Mayweather en Pacquiao. Vervolgens komt er echter niet zo'n antwoord uit. "Dit is het probleem met boksen. Mensen die deze sport doen en niet professioneel zijn. Het is verschrikkelijk. Er zijn zoveel ego's en mensen die denken dat ze beter zijn dan ze zijn. En dan hebben ze ook nog eens dramatische teams om zich heen", is Paul hard voor zijn collega's.

Paul vindt het een grote schande dat grote partijen als Mayweather tegen Pacquiao uiteindelijk op details niet meer gemaakt kunnen worden. "Dit soort deals worden door die onprofessionele teams niet meer gemaakt. Het gaat allemaal om van die kleine dingen waar het dan op klapt. Stop met zeiken en vecht gewoon. Dat is het probleem van deze sport. Dat komt door een gebrek aan professionaliteit en ook een gebrek aan IQ", besluit de verloofde van Leerdam zijn vlammende betoog.