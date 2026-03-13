De kans is zeer aanwezig dat de comeback van Mike Tyson in de boksring niet door kan gaan. De bokslegende zou het opnemen tegen Floyd Mayweather in april, maar hij heeft een blessure opgelopen aan zijn arm.

De 59-jarige Tyson geldt nog altijd als een van de beste boksers die ooit heeft geleefd. Na zijn actieve carrière investeerde hij in meerdere bedrijven, waaronder een keten in coffeeshops. Bij Tyson kroop het bloed echter waar het niet gaan kan en dus keerde hij terug in de ring. In 2020 vocht hij tegen Roy Jones jr. en vier jaar later nam hij het op tegen Jake Paul in hun veelbesproken partij. De winst ging uiteindelijk naar de verloofde van Jutta Leerdam.

Tyson stapt op 25 april opnieuw de ring in en dit keer doet hij dat tegen iemand die ook een legendarische status heeft in het boksen: Floyd Mayweather. De 49-jarige Amerikaan wordt gezien als een van de meest succesvolle boksers ooit. Mayweather en Tyson stappen de ring in in het Afrikaanse Congo. Echter hangt die wedstrijd van Iron Mike nu ineens aan een zijden draadje en is het de vraag of hij wel door kan gaan.

Blessure

Er werd al langer gespeculeerd dat Tyson tijdens een van zijn trainingen een blessure heeft opgelopen, maar dat is nu definitief. Tijdens de Ariel Helwani Show werd de bokslegende ingebeld en verscheen hij in beeld met een gipsen arm. Presentator en journalist Helwani vroeg direct hoe hij aan de gipsen arm komt, waarna de Amerikaan een cryptische uitleg gaf over de blessure.

"Het gaat om een kleine verstuiking", leek Tyson zijn fans direct hoop te geven over het doorgaan van zijn partij met Mayweather. Echter antwoordde het zwaargewicht 'we zullen zien' toen hem werd gevraagd of de wedstrijd door kon gaan. "Ik moet hard trainen. Dat is de enige manier die ik ken", vertelde Tyson over zijn herstel. In de komende weken lijkt er meer bekend te worden over het doorgaan van de partij tussen de twee Amerikaanse boksiconen.