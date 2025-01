Het zijn dolle weken voor de 28-jarige Hoofddorper Casimir Schmidt. Samen met turnfenomeen Simone Biles en zestien andere topturners toert hij op dit moment door Amerika, en doet hij daarbij dertig grote arena’s aan in evenzoveel steden. Sportnieuws.nl belde met Schmidt over hoe hij de eerste weken beleefd heeft: “We hebben acht dagen lang twaalf uur per dag getraind om die show in elkaar te zetten.”