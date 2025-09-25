Topatlete Shewarge Alene won vier maanden geleden nog de marathon van Stockholm. De Ethiopische is nu plotseling overleden in haar thuisland, tot groot verdriet van haar naasten.

Alene, die vier maanden geleden nog de marathon van Stockholm in een tijd van 2:30.38 won, is plotseling overleden. In mei kwam de 30-jarige atlete nog stralend over de finish in de Zweedse hoofdstad, dolblij met haar overwinning.

Ze zakte in elkaar tijdens een training in haar thuisland en werd naar een ziekenhuis bij de hoofdstad Addis Abeba gebracht, waar ze onverwacht stierf.

'Diepe droefheid'

"Met diepe droefheid hebben we kennisgenomen van het overlijden van Shewarge Alene, winnares van de Stockholm Marathon 2025. Shewarge Alene werd onwel tijdens een training en werd naar het ziekenhuis gebracht, waar haar leven helaas niet gered kon worden. Onze gedachten zijn bij haar familie en dierbaren," zo luidt de verklaring van de organisatie van het Zweedse evenement.

Alene won maar liefst 12 van de 27 races waaraan ze als professional deelnam. In januari liep ze de Tata Mumbai marathon in een indrukwekkende 2:29.34.

Opmerkelijke prestaties

Een van Alene's meest opmerkelijke prestaties vond plaats in 2010, toen ze een paar schoenen leende en vervolgens de Mount Washington Road Race won. Deze race is 12,2 km lang en gaat constant bergopwaarts naar de top, waar ze finishte in 1:08.21.

In oktober 2023 liep ze haar beste tijd op de marathon. Dat gebeurde bij de Cape Town Marathon in Zuid-Afrika. Haar tijd: 2:27,26. Anderhalf jaar daarvoor klokte ze haar PR op de halve marathon: 1:07,43.

Terugkeer in thuisland

De atlete verliet Oost-Afrika voor een professionele carrière en woonde in New York en Mexico. Onlangs keerde ze terug naar Ethiopië om te trainen, waar ze nu tragisch is overleden.