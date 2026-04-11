Bokslegende Tyson Fury (37) maakt zaterdag alweer een come-back. De voormalig wereldkampioen zwaargewicht neemt het zaterdag 11 april op tegen de Rus Arslanbek Makhmudov.

Fury en Makhmudov vechten in het Tottenham Hotspur Stadium in het noorden van Londen. Vrijdag werden de kemphanen gewogen. Fury woog ruim 120 kilogram en dat is voor zijn doen scharminkelig. Bij zijn vorige gevecht, tegen Oleksandr Usyk, woog hij circa 7 kilo meer.

Gordels

The Gypsy King, zoals Fury is bijgenaamd, zei: "Wie de kampioensgordels nu ook heeft, ik wil ze terug. Ik was 17 jaar lang ongeslagen en ik nam dat voor lief. Ik heb nu tweemaal op rij verloren. Ik ben nu niet meer de prooi. Ik ben de jager. Het voelt geweldig om de jonge, frisse jager te zijn. Ik wil een statement maken en daarom ben ik nu zo licht en slank."

Fat man

Rondom Fury is er altijd gedoe omtrent zijn gewicht en uiterlijk. Hij is weliswaar een zwaargewicht, maar soms lijkt er iets te veel kilo aan zijn botten te hangen.

Op 28 november 2015 werd hij wereldkampioen, door Wladimir Klitschko (broer van Vitali, de burgemeester van het Oekraïense Kiev) te verslaan. Op de persconferentie die volgde, deed hij iets legendarisch. Hij trok zijn shirt uit – waarna een dikke buik te zien was – en zei: "Look at me! You lost to a fat man."

AJ

Fury wil ook nog tegen landgenoot Anthony Joshua boksen. "Nou, ik wil nog geen andere namen noemen, want ik moet eerst deze gevaarlijke klant vloeren", zei hij over Makhmudov.

"Al die andere eikels kunnen wachten op hun beurt. Eerst deal ik met hem. Ik zal hem afranselen. Veel boksers hebben grote plannen maar onderschatten dan de eerste horde en krijgen hem op de kin."

Pensioen

Fury kondigde begin vorig jaar voor de vierde keer zijn afscheid aan, nadat hij eerder was gestopt in 2013, 2017 en 2022. Hij verloor in december 2024 een titelgevecht tegen de Oekraïense bokser Oleksandr Oesyk. De jury oordeelde na twaalf ronden unaniem in het voordeel van Oesyk. De Brit zei later dat de jury een fout had gemaakt met zijn beslissing.