Tyson Fury besloot dit jaar terug te keren uit zijn pensioen als vechtsporter. Maar dat viel bij zijn vrouw Paris niet in goede aarde. Achter gesloten deuren ging het er heftig aantoe. Het stel geeft nu een inkijkje in hun gezinsleven.

De situatie komt aan het licht in de nieuwe reeks van de realityshow van de 37-jarige Brit. Hij is sinds 2008 getrouwd met zijn vrouw Paris en samen hebben ze zeven kinderen. Het gezin wordt gevolgd voor hun serie op Netflix. Woensdag werd de trailer van het nieuwste seizoen gereleased.

'Die gek wil weer boksen'

Daarin staat de terugkeer van Fury in de ring centraal. De bokser vecht op 11 april al zijn eerste grote gevecht in anderhalf jaar tegen Arslanbek Makhmudov. Maar zijn besluit werd niet goed ontvangen door zijn geliefde. "Die gek wil weer boksen", klinkt de reactie van Paris in de trailer.

De spanningen lopen hoog op en Fury probeert zijn vrouw tot bedaren te brengen. "Rustig aan, je krijgt nog een hartaanval. Waarom proberen we geen cursus woedebeheersing met jou?", stelt hij voor. "Ik zou iemand pijn doen in tijdens de les", is het antwoord van Paris.

Vijfde pensioen

Fury ging al vijf keer met pensioen. De eerste keer was in 2016 en later zou hij ook in 2017, 2022 en 2025 zijn afscheid aankondigen. Telkens kwam hij terug voor grootse partijen. "Je bent slechts met pensioen totdat je een aanbod krijgt dat je niet kan weigeren", licht hij toe in de serie. Maar zijn vrouw kan er niet om lachen. "Ik ben met pensioen, ik ben niet met pensioen", zegt ze met een spottend stemmetje tegen de camera. "Hij is een flapdrol, toch?"

Anthony Joshua

Nu hij weer terug is, hopen de Britten op een clash tussen Fury en Anthony Joshua. Die raakte echter betrokken bij een noodlottig auto-ongeluk eind 2025, waardoor zijn toekomst in de sport onzeker was. Toch zou er inmiddels een akkoord zijn over een partij tussen de twee.