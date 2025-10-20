Reinier de Ridder verloor in Canada zijn eerste partij in de UFC nadat het gevecht met Brendan Allen werd gestopt in de pauze tussen ronde 4 en ronde 5. De coach van de Nederlander, Harun Ozkan, heeft nu een statement naar buiten gebracht, waarin hij uitlegt dat de vechter van hem moest stoppen met het gevecht.

De Ridder vocht zondagochtend Nederlandse tijd zijn vijfde partij in de UFC. De Nederlander rekende in de afgelopen elf maanden al af met Gerald Meerschaert, Kevin Holland, Bo Nickal en Robert Whittaker. In eerste instantie zou hij tegen Anthony 'Fluffy' Hernandez vechten voor zijn vijfde partij, maar de Mexicaan raakte geblesseerd en werd vervangen door Allen. Het doel voor De Ridder bleef echter hetzelfde. Een overwinning zou hem één van de grootste kanshebbers maken op een titelgevecht tegen kampioen Khamzat Chimaev.

Allen bleek echter een brug te ver voor De Ridder. De Nederlander bleef in de eerste rondes goed overeind, maar in ronde drie en vier werd hij zwaar gedomineerd. In de rust tussen ronde vier en vijf zat De Ridder compleet stuk en kon hij bijna niet meer praten. Zijn team besloot daarop om de figuurlijke handdoek in de ring te gooien en het gevecht op te geven. De zege was daardoor voor Allen en De Ridder droop af met zijn eerste nederlaag in de UFC.

'Dit was mijn keuze'

De Ridder zijn coach Ozkan is nu de eerste uit het kamp van de Nederlander die van zich laat horen na het verlies van zijn pupil. "Zaterdagnacht ging het niet zoals we wilden. Na een sterke eerste ronde ging het in de tweede bergafwaarts toen we niet goed genoeg konden herstellen van de klappen in en na de tweede ronde. Ik heb de keuze gemaakt om het gevecht na ronde vier te stoppen. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor die keuze en het was ook de enige juiste beslissing."

Ozkan vertelt dat hij met de keuze de gezondheid van De Ridder op één zette. "Mijn baan is om te coachen, maar ook om te letten op de gezondheid van mijn vechter. Ik ben bijna zijn hele carrière al met Reinier geweest en ik zag te veel signalen waardoor ik voelde dat ik moest ingrijpen. Als ik niks had gedaan, dan was hij doorgegaan met vechten. Ik wilde geen onnodige schade oplopen en dus besloot ik om het gevecht te stoppen en zo gezond mogelijk huiswaarts te keren. Er zijn nul excuses voor de nederlaag en we zijn er ook niet blij mee."