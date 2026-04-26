Dave Roelvink dook zaterdag op bij Glory 107. Daar verraste de Amsterdamse bekendheid alles en iedereen door Mory Kromah, de regerend kampioen binnen de zwaargewichtdivisie van Glory, te verslaan door een hogere score te noteren op de boksmachine. Op de vraag of Badr Hari een goede tegenstander voor de boksende influencer zou zijn, moet hij lachen: "laten we dat maar niet doen."

Roelvink bewees afgelopen oktober niet alleen furore te kunnen maken als influencer, maar ook een prima bokstechniek in huis te hebben. Bij Boxing Influencers versloeg hij liefst drie tegenstanders met overtuiging op één avond en won daarmee het toernooi. "Het wordt wel tijd dat we een keertje de echte ring in gaan. Ik denk dat dat een goed idee is", antwoordt hij in gesprek met deze site op de vraag of een kickbokspartij iets voor hem zou zijn.

'Voel dat ik klaar ben voor een uitdaging'

In 2024 nam Roelvink het tijdens hetzelfde evenement op tegen Melvin Manhoef. Die partij won de oud-kickbokser met overtuiging, maar nadat Roelvink het afgelopen jaar van drie influencers won in de boksring, ziet hij een gevecht tegen een voormalig prof wel weer zitten. "Ik spar natuurlijk met jongens van Glory. Ik zal niet zeggen dat ik altijd win, want dat is zeker niet waar, maar ik kan wel mijn mannetje staan."

"Melvin kwam gewoon heel vroeg", vervolgt Roelvink. "Dat was eigenlijk mijn eerste echte wedstrijd ooit. Ik heb nu vijf partijen gehad, dus ik voel dat ik wel weer klaar ben voor een uitdaging." Op de vraag of er al een nieuw gevecht op de planning staat antwoordt hij cryptisch: "Er staat nog niks op de planning, maar er wordt wel gesproken over dingen."

Gevecht tegen Badr Hari?

Wanneer de verslaggever van deze site een gevecht tegen Badr Hari voorstelt, moet Roelvink lachen. "Nou, Badr Hari sla ik nog even over. Badr traint natuurlijk ook bij Mike (Passenier, red.). Vechters van Mike's Gym gaan sowieso niet tegen elkaar vechten en ik vecht niet zonder Mike, maar ik denk ook niet dat ik nu al toe ben aan Badr Hari. Die is pas net gestopt. Laten we dat maar niet doen. Ik denk dat hij me echt een goed pak slaag geeft", aldus Roelvink.