Een bokspartij tussen Anthony Joshua en Tyson Fury is dichterbij dan ooit, zo meldt bokspromotor Eddie Hearn. Het gevecht waar iedereen in Groot-Brittannië op wacht zal er na alle waarschijnlijkheid gaan komen.

Tegenover IFL TV vertelde Hearn dat hij zeer optimistisch is dat Fury vs Joshua er gaat komen. "We hebben nog niets getekend, maar we zijn nu over de laatste punten aan het onderhandelen. Joshua zal dan in juli terugkeren in de ring voor een partij met Tyson Fury. Er is dus nog niks getekend, maar als dat gaat gebeuren, dan krijgen de fans in juli een van de beste bokspartijen ooit in Groot-Brittannië", vertelt een enthousiaste Hearn over het gevecht.

Tyson Fury vs Anthony Joshua

Begin april maakte Fury zijn comeback in de ring na een jarenlange afwezigheid. De Brit won van Arslanbek Makhmudov, maar was dat na de zege al vrij snel weer vergeten. Nadat zijn hand omhoog werd gestoken, ging zijn focus direct op Joshua, die aan de zijkant van de ring zat. Met een furieuze speech daagde Fury Joshua uit voor een partij. Laatstgenoemde leek hier wel interesse in te hebben.

Een gevecht tussen Fury en Joshua is een van de grootste gevechten in het zwaargewicht die nog nooit is gemaakt. De partij wordt vaak 'The Battle of Brittain' genoemd, maar het lijkt er dus op dat de fans na jaren wachten eindelijk een duel tussen de twee Britse titanen krijgen.

Rico Verhoeven

Voor Joshua zou het zijn eerste gevecht betekenen sinds zijn KO-overwinning op Jake Paul. Na die zege raakte de Brit betrokken bij een auto-ongeluk waar twee mensen van zijn team overleden. Joshua zou eigenlijk tegen Rico Verhoeven vechten in een bokswedstrijd, maar door dat ongeluk ging die partij niet meer dooet.

Verhoeven kreeg in plaats daarvan direct een titelgevecht tegen Oleksandr Usyk aangeboden. De winnaar van die partij blijft kampioen en neemt het naar alle waarschijnlijkheid op tegen de winnaar van Fury vs Usyk. Al staat ook Fabio Wardley nog op de nominatie voor een titelpartij.