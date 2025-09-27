Venezuela Fury, de dochter van bokslegende Tyson Fury, is zaterdag 27 september 16 jaar geworden. Haar vriendje schonk haar wel een heel opmerkelijk cadeau.

Venezuela Fury heeft een relatie met bokser Noah Price, wiens leeftijd onbekend is. Price ging op de verjaardag van Venezuela op zijn knietjes voor zijn jonge geliefde. Hij vroeg haar kortom ten huwelijk. Het is eens wat anders dan een flesje parfum.

Venezuela Fury (16) mag niet eens trouwen

Nu is de vraag: mogen de jonge tieners dan ook al echt gaan trouwen? Het korte antwoord is: nee. De site LadBible legt uit dat in de zogeheten wet Marriage and Civil Partnership (Minimum Age) Act staat dat tot voor kort personen van 16 of 17 mochten trouwen als ze daarvoor ouderlijke toestemming kregen.

Maar nu is de wet zo, dat alleen personen van 18 jaar of ouder mogen trouwen. De site concludeert: "Gezien de minimumgrens nu op 18 jaar ligt, zullen de verloofde tieners minstens twee jaar moeten wachten voordat ze officieel mogen trouwen."

Tyson Fury

De volgende vraag die je hebt is wellicht: hoe reageren de ouders op deze toch wel heel bijzondere daad? Maar Tyson Fury en zijn vrouw Paris Fury vinden het schitterend. Paris was er als de kippen bij om de jonge verloofden op Instagram te feliciteren. "Van harte met de verloving", aldus Paris. "Jullie zijn nog jong, maar als je ergens zeker van bent, dan is dat genoeg. Ik ben nog in shock, maar ik ben heel blij voor jullie beiden. Ik en jullie papa konden niet trotser zijn!"

Dat de familie Fury geen standaard familie is, weten kijkers van de docuserie At Home With The Furys al tijden. Daarin komt ook Venezuela voor. Tyson Fury heeft ook al de nodige gekke streken achter de rug, van zingen rondom bokswedstrijden tot telkens maar weer aankondigen dat hij met pensioen gaat, om dan toch weer een gevecht te accepteren. Ook pronkte hij met zijn omvangrijke buik. "Je hebt verloren van een vette gast", beet hij dan zijn tegenstanders toe.