Donovan Wisse verdedigt met succes wereldtitel tijdens Glory 92: 'Elke belt heeft een geschiedenis en een verhaal'

Met succes verdedigde Donovan Wisse zijn titel in het middengewicht. De Surinamer klopte in Rotterdam Ahoy tijdens Glory 92 en was daar uiteraard dik tevreden mee.

Dat liet hij na afloop weten in een interview met Sportnieuws.nl. Het titelgevecht duurde de volledige vijf rondes en uiteindelijk won Wisse via split decision. Zo won hij voor de vijfde keer een titelgevecht en verdedigde hij voor de vierde keer met succes zijn titel tijdens zo'n duel. "Ik kreeg elke keer een nieuwe belt. Elke belt heeft een geschiedenis en een verhaal", vertelt Wissel tevreden.

Wisse had tijdens de wedstrijd het gevoel dat hij de betere was ten opzichte van Bokeme en was daarom vol vertrouwen vlak voor duidelijk werd wie tot winnaar werd uitgeroepen. Totdat duidelijk werd dat het een zogeheten split decision zou zijn. "Toen dacht ik 'huh', toen was ik wel even verrast. Ik had niet gedacht dat ik zo zou winnen. Ik dacht dat ik 4-1 of 3-2 (in rondes) voor stond." Uiteindelijk werd Wisse 'gewoon' tot winnaar uitgeroepen.

De ambitieuze Wisse is nog lang niet klaar, hij wil nog veel vaker grote wedstrijden winnen en titels verdedigen. Wie hij de komende tijd gaat treffen, dat laat hij rustig op zich afkomen. "In het nieuwe jaar, dan kijk ik wel wat er gebeurt en wie er komt."

Levi Rigters

