Glory-vechter Michael Boapeah staat voor een van de grootste gevechten van zijn leven. Zaterdagavond gaat hij proberen om via het Last Heavyweight Standing-toernooi zwaargewichtkampioen te worden. Boapeah heeft in ieder geval twee bekende fans: artiesten Lil Kleine en Frenna.

Boapeah was aanwezig bij de New Wave-shows die de artiesten de afgelopen week in de Ziggo Dome deden. Na afloop ontmoette de vechter onder andere Frenna en Lil Kleine. Beide artiesten blijken een groot fan van Timebomb. "Broeder, ik ben fan hè", roept een enthousiaste Lil Kleine direct wanneer hij de Last Heavyweight Standing-vechter ziet. "Ik ging je volgen op Instagram en toen volgde je me terug zag ik. Broeder ik vind het echt super dik wat je doet."

"Hoe ik die persconferenties zie. Je blijft zo mooi rustig weet je. Ik vind het zo dik, je praat echt mooi man. Je bent fit ook he", vertelt Kleine. Boapeah is onder de indruk van de woorden van de artiest. Hij bedankt hem en vertelt dat hij het enorm waardeert. De rapper vindt het zelfs zo leuk dat hij Boapeah vraagt of hij bij het gevecht aanwezig mag zijn. "Honderd procent ga je hem pakken. Ik heb hierna expres geen show, dus ik kan komen kijken. Ik ben jouw nummer één fan."

Frenna

Ook Frenna blijkt groot fan van Boapeah. Beide mannen hebben Ghanese roots en komen uit Den Haag en dat schept gelijk een band tussen de twee. "Beuken hè. We geloven in je man. Je maakt ook een show en ik vind het leuk om te kijken. Dat is ook het ding. Je gaat het doen", vertelt Frenna die nog altijd wordt bijgestaan door een dolenthousiaste Lil Kleine.

Last Heavyweight Standing

Normaal gesproken vecht Boapeah op een lagere gewichtsklasse dan zwaargewicht, maar hij doet toch mee aan het Last Heavyweight Standing toernooi. Door een blessure van Antonio Plazibat mocht Timebomb zijn plaats innemen, waardoor hij het op zal nemen tegen Mory Kromah. Voor het gevecht gooiden de twee al met modder naar elkaar, maar Lil Kleine roept Boapeah nogmaals op om rustig te blijven en pas na zijn gevecht de grote mond van stal te halen. Aanstaande zaterdag stapt Boapeah in de ring tegen Kromah.