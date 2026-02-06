Niemand doet Michael Boapeah na wat hij zaterdag tijdens Glory 105 gaat doen. De topvechter van de kickboksorganisatie schrijft in Rotterdam Ahoy als hij begint aan zijn eerste gevecht tijdens het Last Heavyweight Standing Finals-toernooi. Hij kan z'n oren bijna niet geloven als de verslaggever van Sportnieuws.nl hem de feiten voorlegt.

"Ik krijg kippenvel man, als je dat zegt", glundert Boapeah tegen deze site. Hij mag invallen op het toernooi omdat Nico Horta uitviel met een blessure en neemt het in de eerste ronde op tegen de Guineaan Mory Kromah. De voor Ghana vechtende Boapeah stapt last minute in bij de zwaargewichten, terwijl dat eigenlijk zijn divisie niet is. En dat maakt de match-up alleen maar bijzonderder.

'Ik krijg er kippenvel van'

"Je bent de eerste in de geschiedenis die dit doet: middengewicht, lichtzwaargewicht en nu zwaargewicht. Je hebt eigenlijk al geschiedenis geschreven, dus wat gaat het met je doen als je ook nog eens kampioen wordt?", stelt verslaggever Giovanni Tjin van deze site. "Ik krijg er kippenvel van hoe je erover praat. Het gaat een droom zijn die uit gaat komen. Dit is de reden dat ik zo hard werk en deze risico's neemt."

'Niks waarvan ik in shock raak'

De kleinste en lichtste van alle acht kickboksers bij de zwaargewichten wordt wel degelijk onderschat door zijn concurrenten, ervaart hij. "Ik doe dit al tien jaar en heb nog nooit iemand van een bepaald gewicht ontlopen. Ik heb al veel verschillende krachten meegemaakt. Ik train altijd met zwaargewichten en spar met ze. Er is niks waar ik van in shock zal raken."

'Hoe durven ze dat te denken?'

Dat hij de kleinste is, deert hem dan ook niet. "Hoe durven deze mensen dat te denken? Dat ze me onderschatten, vind ik eigenlijk best wel grappig. Maar prima, we gaan het zien zaterdag. Ik heb al zoveel killers meegemaakt en die zullen allemaal zeggen dat ik niet opzij ga. Ik heb ook veel mensen achter me staan."

'Vakantie kan ik wel gebruiken'

Die 500.000 euro aan prijzengeld lonkt als hij het toernooi wint. Ik ga het allemaal sparen, ik ga alleen even op vakantie. Die kan ik wel gebruiken."