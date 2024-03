Jamal Ben Saddik opnieuw getroffen door kanker: 'Uitgezaaid naar zijn nek'

Jamal Ben Saddik ligt in het ziekenhuis. De kickbokser, die afgelopen zaterdag nog voor ophef zorgde tijdens de Glory Grand Prix in het Gelredome in Arnhem, is een paar dagen later geopereerd.

Zijn manager Ramzi Addarrazi reageerde tegenover De Telegraaf: "De kanker is uitgezaaid naar zijn nek. Het was een zware operatie, maar gelukkig is alles goed gegaan. We moeten de medische analyse afwachten, omdat er flink wat weken tussen de scan en de operatie zaten." Volgens Addarrazi duurde de operatie liefst vijf uur.

De diagnose werd in januari al gesteld, maar Ben Saddik hoopte nog mee te doen aan de Glory Grand Prix. Daardoor stelde hij zijn operatie uit: "Hij heeft natuurlijk een risico genomen de ziekte te laten groeien door de operatie uit te stellen. We hebben het lang proberen stil te houden, omdat hij per se mee wilde doen aan de Grand Prix. Zijn operatie stond al voor 8 februari gepland, maar heeft die verplaatst naar 12 maart. Helaas kwamen we er niet uit met Glory."

Meerdere keren kanker overwonnen

Ben Saddik kreeg in 2011 eerder de diagnose kanker. De eerste keer zat het in zijn schildklier, maar herstelde hij van die ziekte. In 2013 werd zijn schildklier verwijderd. Daarna werd hij opnieuw getroffen door kanker en wederom herstelde hij. Nu zou de ziekte dus weer terug zijn.

De Belgische Marokkaan was in Arnhem tijdens de Glory Grand Prix als begeleider van Nabil Khachab. Na het gevecht in de halve finale tegen Rico Verhoeven, betrad Ben Saddik de ring en zocht hij ruzie met Verhoeven. Tijdens het verbale geweld over en weer probeerde Ben Saddik Verhoeven op z'n hoofd te trappen, maar miste. Glory onderzoekt het wangedrag en komt wellicht met een straf.

Meedoen aan Grand Prix

Volgens de fans én Glory had Ben Saddik ook mogen meedoen aan de Grand Prix als vechter, maar zag hij daar zelf vanaf. De fans stemden op hem als vervanger van een geblesseerd afgehaakte vechter en Glory stuurde een uitnodiging. Maar Ben Saddik en zijn management kwamen er dus niet uit met de kickboksorganisatie. Mogelijk heeft het iets te maken met de ziekte en de operatie. Uiteindelijk werd Benjamin Adegbuyi ingevlogen en verloor de Roemeen in de kwartfinale van Khachab.