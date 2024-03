Wangedrag Jamal Ben Saddik krijgt een staartje: trap richting Rico Verhoeven wordt onderzocht

Glory is een onderzoek gestart naar het moment tussen Jamal Ben Saddik en Rico Verhoeven tijdens de Grand Prix van afgelopen weekend in Arnhem. De Belg probeerde na de halve finale tussen Verhoeven en Nabil Khachab een trap uit te delen aan de de Nederlander.

Glory maakte zondagavond in een statement bekend dat het onderzoek doet naar het incident in de ring na afloop van die halve finale. De kickboksorganisatie laat weten dat het strenge gedragsregels heeft voor de vechters en begeleiders. Glory zegt dat er snel een uitkomst zal zijn van het onderzoek en dat eventuele straffen dan dus ook bekendgemaakt zullen worden.

Statement regarding the in-ring incident following the second GLORY Grand Prix semi-final. pic.twitter.com/KvIxMENVHS — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) March 10, 2024

Het incident

Ben Saddik was niet als deelnemer aanwezig bij het achtmanstoernooi, maar was er wel om de Marokkaanse vechter Nabil Khachab te steunen. Khachab vocht in de halve finale tegen Verhoeven en verloor. Daarna ontstond er chaos in de ring, waarbij Ben Saddik probeerde een trap uit te delen aan Verhoeven.

"Iemand in zijn hoek ging heel tof lopen doen", reageerde Verhoeven bij Videoland. Met die 'iemand' doelde hij op Ben Saddik. "Gaat-ie nog een hoge trap geven, terwijl hij ziet dat hij mij nooit kan rake Ik walg van dit soort gedrag, ik walg er écht van."

Fans wilden Ben Saddik

Fans hadden Ben Saddik wel graag gezien. Nordine Mahieddine zou eigenlijk deelnemen, maar haakte af. Glory zette een poll online wie de vechtsportliefhebbers graag als vervanger wilden zien en Ben Saddik kreeg veruit de meeste stemmen. Toch werd hij niet de vervanger van Mahieddine. Volgens de organisatie wilde de Belg zelf niet vanwege een te korte voorbereiding. Volgens Ben Saddik vertelt Glory niet het hele verhaal, al heeft hij nog niet verteld wat er volgens hem aan de hand is.

Verhoeven wint glorieus

Verhoeven was ondanks het incident nog goed genoeg bij de les om de Grand Prix te winnen. The King of Kickboxing versloeg in de finale uiteindelijk Levi Rigters. Het leverde Verhoeven een mooi bedrag van een half miljoen op. De kickbokser wist meteen waaraan hij dat geld zou gaan uitgeven.