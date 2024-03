Storm van negatieve comments op Jamal Ben Saddiks Instagram: 'Doping naar je hoofd gestegen?'

Jamal Ben Saddik was niet uitgenodigd om mee te doen bij Glory Grand Prix. Toch verscheen de Belgisch-Marokkaanse kickbokser bij het achtmanstoernooi. Hij stond bij het gevecht tussen Rico Verhoeven en Nabil Khachab in de hoek van laatstgenoemde om hem te steunen.

Ben Saddik, die volgens Glory wel was uitgenodigd voor het toernooi maar ervoor bedankte, beperkte zich niet tot verbale steun. Nadat Verhoeven aws uitgeroepen tot winnaar van de halve finale, riep Ben Saddik volgens Verhoeven dat de jury hem had voorgetrokken. Vervolgens probeerde Ben Saddik een trap uit te delen aan Verhoeven, maar die stond net even te ver weg.

Ben Saddik en Rico Verhoeven

Ben Saddik en Verhoeven liggen al jarenlang overhoop met elkaar. Ze stonden tweemaal tegenover elkaar in de ring (beide keren won Verhoeven) en ook daarbuiten zijn er de nodige clashes. Verhoeven gooide na dit incident nog wat olie op het vuur door te zeggen dat hij 'walgt' van Ben Saddiks gedrag. Ook op de Instagram-pagina van The Goliath zijn er veel afkeurende reacties. We doen een greep daaruit.

Kneus

Gebruiker haboeboee schrijft: "Je hebt wederom de Marokkanen en de Islam voorschut gezet. De ramadan staat voor de deur en dan ga jij dit gedrag vertonen? La hawla walla qouatta illa billah." En kay.doso voegt toe: "Nooit meer een partij geven deze man wat een onsportieve kneus."

Popcorn

Velen zijn niet vergeten dat Glory een dopingschorsing had opgelegd aan Ben Saddik. Jellemorcus schrijft: "Zojuist je stempel weer gedrukt en laten zien hoe je echt bent in het Glory Grand Prix toernooi, hoop op een levenslange schorsing." Maudroeleven vraagt zich af: "Doping naar je hoofd gestegen?" Romybrouwersss geniet van dit alles en laat dit achter: "Ik ben hier voor de comments."