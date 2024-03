Rico Verhoeven maakt excuses, maar haalt ook opnieuw uit naar Jamal Ben Saddik: 'Ik walg van dit gedrag'

Rico Verhoeven kende een spectaculaire, maar memorabele avond op de Grand Prix van Glory. De koning van de sport won het achtmanstoernooi door in de finale Levi Rigters te verslaan. Na afloop van die partij zei Verhoeven sorry voor iets wat eerder op de avond gebeurde, na het gevecht in de halve eindstrijd tegen Nabil Khachab.

Khachab werd in Arnhem gesteund door Jamal Ben Saddik, die er vanwege uiteenlopende redenen niet bij was. Nadat Verhoeven van Khachab won, ging het los in de ring. "Iemand in zijn hoek ging heel tof lopen doen", reageerde Verhoeven bij Videoland. Met die 'iemand' bedoelde hij natuurlijk Ben Saddik. "Gaat-ie nog een hoge trap geven, terwijl hij ziet dat hij mij nooit kan raken… Ik walg van dit soort gedrag, ik walg er écht van."

Jamal Ben Saddik bestormt ring en probeert woedende Rico Verhoeven te trappen bij Glory: 'Ban deze gast' Jamal Ben Saddik was bij de Glory Grand Prix in de GelreDome aanwezig om Nabil Khachab te steunen bij diens gevecht tegen Rico Verhoeven. Na afloop kwam de Belgische kickbokser uit de hoek van de ring. Hij zocht ruzie met Verhoeven en probeerde een trap uit te delen.

Verhoeven zegt sorry

"Ik wil mijn excuses aanbieden voor het gedrag na het gevecht. Dingen gebeuren. Ze willen je uit je spel halen", sprak Verhoeven direct na zijn gevecht bij Glory.

Ruzie tussen Verhoeven en Ben Saddik

Verhoeven en Ben Saddik zijn al langer niet elkaars beste vrienden. Onlangs voerden ze nog een vete uit in de commentsectie onder een post van Glory op Instagram. Fans hopen op een derde partij tussen de vechters, alleen van Verhoeven hoeft dat niet meer. "Dit soort gedrag wil je niet zien in de kickboksring. Dit is alles behalve sportief en mooi om te zien."

Verhoeven heeft geen appeltje meer te schillen met Ben Saddik volgens hemzelf. "Ik heb deze gozer al twee keer total loss geslagen. Wie staat er altijd één keer meer op dan zijn tegenstander? Dat heb ik vandaag toch ook weer gedaan. Ik sta altijd één keer meer op dan wie dan ook. Elke weer, dat gaat altijd zo zijn."

Rico Verhoeven is Glory Grand Prix-koning na sensationele finale tegen Levi Rigters Rico Verhoeven is de absolute koning van Glory. Zaterdagavond won hij in een volgepakt GelreDome de Grand Prix, door in een waanzinnige finale van Levi Rigters te winnen. Verhoeven pakte uiteindelijk de toernooiwinst en 500.000 dollar.

Dopinggebruik Ben Saddik

Ben Saddik ontbrak op de deelnemerslijst vanwege zijn dopingverleden. Dat haalde Verhoeven er ook nog even bij tijdens zijn interview bij Videoland. "Deze man... De grootste van de klas, de sterkste van de klas. En nog steeds stopt hij zichzelf helemaal vol. Nog steeds moet hij valsspelen, maar laten we lekker focussen op het positieve", sloot Verhoeven af, die naar huis gaat met 500.000 euro. "Is toch lekker, is toch lekker. Net een nieuw huis gekocht, dus lekker renoveren."