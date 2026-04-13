Rico Verhoeven is nog ruim een maand verwijderd van zijn eerste boksgevecht op topniveau. De Nederlandse kickbokser verliet Glory en gaat nu alleen nog met zijn handen knokken tegen Oleksandr Usyk, de grote wereldkampioen uit Oekraïne. Daags voor zijn eerste ontmoeting met Usyk vertelt Verhoeven (37) over 'de kans van zijn leven'.

Vechten tegen Usyk, tussen de bekende piramides in Egypte, het is een droom die uitkomt voor de Nederlander. In Londen staat hij dinsdag 14 april oog in oog met zijn tegenstander, die op 23 mei tussen hem en de wereldtitel bij boksbond WBC staat.

'Dit is zo belachelijk groot'

"Dit is wereldwijd zo belachelijk groot en er is zó veel aandacht. Heel cool. Dat is waar je het voor doet”, zegt Verhoeven, die net jarig is geweest en zijn 37ste verjaardag klein vierde, tegen het Algemeen Dagblad. "Dit is de kans van mijn leven.”

'Dit is nog nooit gebeurd'

De 39-jarige Usyk is een tegenstander van wereldformaat, want de Oekraïener met kenmerkende snor won alle 24 partijen die hij begon. Hij is dan ook de regerend wereldkampioen bij de zwaargewichten bij alle bonden. "Ik heb voor het eerst het gevoel dat ik Nederland écht op de kaart kan zetten”, zegt Verhoeven. "In het kickboksen ben ik altijd de beste geweest, maar dít is nog nooit gebeurd. Er is überhaupt nooit een Nederlandse bokser die om deze titel heeft gevochten.”

Moeder overleden

Tijdens het trainingskamp voor zijn partij tegen Usyk, verloor Verhoeven zijn moeder. "Dan krijg je zo’n kans, een van de gekste dingen ooit in mijn leven, en dan gebeurt dat. Dan denk je: oh, oké... Het fijne is dat je daarna iets om handen hebt hebt om je hoofd op iets anders te zetten."

Eigen kinderen

Zijn eigen kinderen begrijpen wellicht niet altijd hoe groot het aanstaande gevecht is. Zij vinden het misschien moeilijk om onderscheid te maken tussen alle voorgaande gevechten en deze tegen Usyk. "Maar dan leg ik uit dat we geschiedenis gaan schrijven. Dat ik een van de grootste vechters ooit ben zodra dit lukt en de geschiedenisboeken inga met iets wat nooit gedaan is.”