Levi Rigters baalt na gewonnen duel tijdens Glory 92: 'Je moet zo'n gast er in de eerste ronde uitslaan'

Hij won wel, maar was helemaal niet tevreden. Levi Rigters baalde na zijn gewonnen partij bij Glory 92 tegen invaller Nico Horta. De prins van het kickboksen vindt dat hij zichzelf heeft teleurgesteld.

"Het was niet goed", blikte Rigters na afloop ontevreden terug in gesprek met Sportnieuws.nl. Tegenstander Horta gaf goed partij in Rotterdam Ahoy en gaf Rigters weinig ademruimte. "Ik wist dat het een zware wedstrijd was, maar niet zo zwaar. Ik heb mezelf teleurgesteld en dat moet beter", aldus de winnaar die in de eerste ronde ook nog een bloedneus opliep na een klap van Horta.

Rigters wil dolgraag indruk maken in zijn wedstrijden om zo een nieuw duel met Rico Verhoeven af te dwingen. Hij verloor in maart van dit jaar van Verhoeven in een meeslepend gevecht en hoopt op een snelle revanche. Hoe ziet zijn plan er voor de rest van het jaar uit? "Ik moet me bewijzen man, vooral na een partij die ik zelf niet zo goed vond gaan." Over een potentieel gevecht met Verhoeven wilde Rigters weinig kwijt.

Tegenover Sportnieuws.nl vertelt de Nederlander dat hij tegen Horta het veel eerder had moeten beslissen en bij een knock-out wél indruk had kunnen maken. "Je legt heel veel druk op jezelf, omdat je zo'n partij eigenlijk niet kan winnen. Je moet zo'n gast er in de eerste ronde uitslaan wil je echt winnen", vindt Rigters. "Ik moet gewoon schijt hebben aan wat mensen zeggen en mijn eigen spel spelen. Dat is enigszins gebeurd, maar dit was gewoon niet goed genoeg."