Levi Rigters zwijgt na winst op invaller Nico Horta bij Glory 92 over Rico Verhoeven: 'Wil beter worden'

Levi Rigters heeft zijn partij bij Glory 92 tegen invaller Nico Horta gewonnen. De prins van het kickboksen kreeg zijn tegenstander niet knock-out, maar won wel. Horta kan terugkijken op een uitstekend debuut. Over een potentieel gevecht met Rico Verhoeven wilde winnaar Rigters weinig kwijt.

Horta kende geen podiumvrees in een vol Rotterdam Ahoy. De debutant onder de vlag van Kaapverdië bewoog vooruit in plaats van achteruit en gaf de grote favoriet Rigters weinig ademruimte. Hoewel de eerste ronde op papier naar The Judge ging, richtte Horta de grootste schade aan: hij bezorgde Rigters een bloedneus.

Rigters vecht solide, Horta verovert harten

In de tweede ronde moest Big Sexy even adem halen, nadat Rigters een knietje iets te laag plaatste. Pijn in de edele delen, puffen en weer verder. Toch ging ook de tweede ronde naar Rigters, die het zakelijk hield. Tussen de tweed en derde ronde kreeg Horta nog wat geinige woorden uit zijn hoek over het feit dat hij zich prima staande hield. "We gaan nog naar Awakenings (dansfeest, red.), hè", grapte een van z'n trainers.

Of Horta daadwerkelijk naar Awakenings zal gaan is maar de vraag. In de derde ronde oogde hij toch wat vermoeider, maar hij kan trots zijn. Hij hield het de volledige partij vol tegen de nummer 1 bij het zwaargewicht van Glory. Rigters eindigde met een kusje op het hoofd van Horta en hoopt natuurlijk in de toekomst op een gevecht met wereldkampioen Rico Verhoeven.

Verhoeven?

Na afloop van zijn overwinning probeerden meerdere interviewers los te krijgen bij Rigters of hij tegen Rico Verhoeven wilde vechten. "Wil beter worden", zei Rigters resoluut. "Belangrijk is om veel wedstrijden te vechten. Na de zomer gelijk weer vechten, maakt niet uit tegen wie. Gewoon bouwen."

Over Horta was hij complimenteus, over zichzelf wat minder. "Ik wist dat het zwaar ging worden, maar misschien heb ik hem een beetje onderschat", aldus Rigters. "Ben teleurgesteld. Gewoon niet goed. Weet dat het een goede vechter is, maar had meer van mezelf verwacht."

Horta wil meer

Tegenstander Nico Horta, de debutant, had gehoopt dat hij iets meer in de tank had zitten. "Volgehouden tot het eind, prestatie neergezet. Had liever willen winnen", sprak hij. "Als ik meer zuurstof had gehad…", ging hij verder. Horta is een blijvertje en het maakt hem niet uit tegen wie hij de volgende keer vecht.