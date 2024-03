Mike Tyson (57) laat abnormaal gespierd lichaam zien in aanloop naar partij met Jake Paul

Mike Tyson mag dan wel 57 zijn, maar de bokser is nog steeds in een geweldige shape. De voormalig zwaargewichtkampioen vecht binnenkort tegen Jake Paul, maar de vriend van Jutta Leerdam is zwaar gewaarschuwd na deze beelden.

Online wordt er al veel gespeculeerd dat de partij tussen Tyson en Paul niet eerlijk is, vanwege het leeftijdsverschil. Tyson kan dan wel dertig jaar ouder zijn, maar hij is nog altijd even gespierd. De voormalig zwaargewichtkampioen neemt het op 20 juli in Texas op tegen de jonge hond in Paul. Hij kreeg de partij tegen Tyson na zijn knockout-overwinning tegen een andere veteraan in Ryan Bourland.

'Je gaat eraan'

Tyson en Paul gingen via social media elkaar al meerdere keren te lijf. Voor de Amerikaanse media is het vechten om de twee in een talkshow tegenover elkaar te krijgen. "Ik moet je confronteren met het feit dat je er helemaal aangaat op 20 juli", vertelde Paul bijvoorbeeld tegen Tyson in een video van Fighters Corner.