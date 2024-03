Jake Paul onthult dat Mike Tyson niet zijn eerste keus was: 'De ander wilde meer geld'

Jake Paul vecht in juli tegen bokslegende Mike Tyson in AT&T Stadium in Dallas. Toch was de dertig jaar oudere Tyson niet de eerste keus van influencer Paul. Dat onthulde hij in een livestream van streamer Adin Ross.

Het boksgevecht tussen Paul en Tyson is te zien via Netflix. Volgens Logan Paul werd de partij aangeboden aan zijn jongere broertje, maar die wil daar niks van weten. "Wij zijn degene geweest die de deal naar Mike Tyson hebben gebracht", zei Jake op de stream van Ross. "Dus ik weet niet waarom hij (Logan, red.) dat heeft gezegd. Ik, Most Valuable Promotions en mijn partner Nakisa hebben een deal gemaakt met Netflix en betrokken daarna andere vechters erbij."

Paul zocht ook contact met een oude bekende, de enige bokser die hem wél wist te verslaan. "Ik begon bij Tommy Fury. Hij wilde meer geld, maar er was niet meer geld", vertelde Paul. "Toen gingen we naar Mike Tyson en na een paar maanden onderhandelen, lukte het om hem te laten vechten."

Jutta Leerdam support haar vriend

Jutta Leerdam is trots op haar vriend. Dat liet ze weten via Instagram. "Je begon vijf jaar geleden pas in deze sport en nu ga je vechten met de legendarische Mike Tyson op Netflix", schreef ze.

Bokscarrière Paul

De bokscarrière van Paul, die daarvoor druk was als vlogger en acteur, begon begin 2020. Hij won toen via TKO van Ali Eson Gib, ook een YouTuber. Paul vocht verder tegen gepensioneerde MMA'ers als Ben Askren, Tyron Woodley, Anderson Silva en Nate Diaz. Zijn record is 9-1-0. Die ene nederlaag kwam in Saoedi-Arabië tegen de Engelse bokser Fury.