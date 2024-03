Veel kritiek op Jake Paul tegen Mike Tyson: 'Dit neigt naar mishandeling van een oude man'

Jake Paul noemde het zelf het 'grootste gevecht van de 21e eeuw'. Hij neemt het op tegen de legendarische Mike Tyson. Het gevecht wordt uitgezonden op Netflix en kende een mega aankonidiging. Desondanks is er ook veel kritiek.

Op sociale media is er veel kritiek op het gevecht. Zo gaan er beelden rond van Mike Tyson, die 58 is wanneer de twee zullen vechten, rondloopt met een wandelstok. Verder vind men het hypocriet dat Paul ondertussen doet als het leeftijdsverschil niet echt veel uitmaakt.

mike tyson 2 years ago using a cane to walk… jake paul is shameless pic.twitter.com/bQu1ee0BX6 — juju 💰 (@ayeejuju) March 7, 2024

Doodgeslagen

Ook in Nederland is er met verontwaardiging gereageerd op het gevecht. Voor oud-kickbokser Remy Bonjasky is Tyson een jeugdheld. "Maar dit wil je toch niet? Op een gegeven moment ben je toch gewoon te oud? Echt, als Paul tegenover Tyson had gestaan toen hij 25 was, dan hij hem doodgeslagen. Tyson is de beste geweest, maar heeft niet meer dezelfde snelheid en drive. Dat kan ook niet. Daar moet je niet zo'n jong iemand tegenover zetten", zo stelt Bonjasky bij het Algemeen Dagblad.

Bonjasky weet wel waarom Tyson weer de ring in stapt. "Iedereen weet dat hij het voor het geld doet, maar dit neigt naar mishandeling van een oude man." Ook Alex Blanchard, meermaals Europees kampioen boksen, ziet het gevecht niet zitten. "De moves heeft Tyson nog wel, alleen ik denk niet dat hij nog een knock-outer is. Bovendien is Paul te snel voor iemand van 58 jaar. Ik verwacht dus een puntenwedstrijd."

Tyson wint

Blanchard heeft in ieder geval al een weddenschap met zijn zoon staan over de winnaar. "Vijftig euro dat Tyson wint. Hij bezit de expertise en snelheid om Paul bezig te houden, heeft dertig jaar bokservaring, alles meegemaakt en iedereen verslagen. Ik zie Paul ook geen honderd kilo eruit slaan."

Hoe mooi en indrukwekkend het allemaal ook lijkt, ook Blanchard komt terug op het punt waar het allemaal om draait. "Het gaat om de centen. Ze gaan allebei heel veel miljoenen pakken", verwacht de 66-jarige oud-bokser.