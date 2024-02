Opvallende fan bij UFC: Mark Zuckerberg ziet kampioen Alexander Volkanovski knock-out gaan

Alexander Volkanovski nam het zondagochtend (Nederlandse tijd) op tegen Ilia Topuria in UFC 298. Volkanovski werd daarbij ondersteund door niemand minder dan Mark Zuckerberg. Het mocht niet baten: de Australiër verloor zijn wereldtitel.

Zuckerberg staat bekend als de eigenaar van Facebook, wat inmiddels onder Meta valt. Zuckerberg beoefent zelf sinds een aantal jaar ook vechtsporten. Hij was in Californië aanwezig om Volkanovski te ondersteunen. De 35-jarige vechter had al bijna vijf jaar de wereldtitel in handen en nam het op tegen Topuria, die hem in de afgelopen dagen continu 'opa' noemde.

Topuria

Topuria werd de nieuwe wereldkampioen in het vedergewicht door Volkanovski te verslaan. De 27-jarige Topuria is een Georgische Spanjaard die tot nu toe al zijn vijftien gewichten in de MMA won. Hij versloeg Volkanovski al vroeg in de tweede ronde. De inmiddels 35-jarige Volkanovski in het vedergewicht nog nooit. Tot nu, dus.

Topuria - die de eerste UFC-kampioen is namens Spanje - was zeker niet de favoriet in de Verenigde Staten. Hij werd flink uitgejoeld door het publiek, terwijl Volkanovski de publiekslieveling was. Topuria liet zich daar niet door afleiden en sloeg zijn tegenstander knock-out.