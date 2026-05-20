Rico Verhoeven doet er echt alles aan om optimaal voorbereid te zijn op zijn gevecht met Oleksandr Usyk zaterdagavond 23 mei. De Nederlandse topvechter (37) staat voor de loodzware opgave om zijn Oekraïnse tegenstander zijn eerste nederlaag ooit als prof te bezorgen en laat niets aan het toeval over.

Verhoeven was veertien keer de beste bij kickboksorganisatie Glory en leverde vorig jaar zijn zwaargewichttitel in om zich in het slot van zijn carrière nog te kunnen richten op andere disciplines. Zijn debuut in het profboksen wordt meteen een kraker van jewelste. Vlakbij de wereldberoemde piramiden van Gizeh in Egypte neemt hij het op tegen de ongeslagen Usyk. De Nederlander heeft een heel leger aan vertrouwelingen en experts meegenomen naar Caïro om hem te helpen met de schier onmogelijke missie.

Heel leger achter Verhoeven

Bij De Telegraaf somt manager Karim Erja op wie er allemaal mee zijn naar Egypte. Buiten zijn trainers Dennis Krauweel en Peter Fury plus liefst vier sparringspartners zijn dat verloofde Naomy van Beem, zus Nadia en manager Erja. Maar zij zijn zeker niet alleen. "Rico heeft ook zijn eigen kok mee en we hebben ook een heel docu-team meegenomen om deze week vast te leggen." Ook is Arno Philips mee als 'performance director'.

Laatstgenoemde is een van de beste en bekendste fysiotherapeuten van Nederland. Hij werkte in het verleden bij diverse grote voetbalclubs in binnen- en buitenland. Verhoeven neemt dus iedereen mee die het verschil kan maken in het langverwachte gevecht in Egypte. Maar dat niet alleen, want ook iedereen die hem altijd gesteund en vertrouwd heeft, kon volgens zijn manager rekenen op een uitnodiging.

"Rico is heel goed voor zijn kickboksteam, zijn entourage die hem jarenlang heeft geholpen. Die laat hij allemaal invliegen. Dat zijn er dus zeker ook nog vijftien." De partij tussen Verhoeven en Usyk is zaterdagavond in Nederland alleen live te zien via pay-per-view bij DAZN. Bij winst krijgt Verhoeven één van de kampioensriemen van Usyk.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover