Rico Verhoeven telt zijn dagen af voor zijn historische boksclash met Oleksandr Usyk. Op 23 mei stapt het Nederlandse vechtsporticoon in de ring tegen de nog altijd ongeslagen Oekraïner. Het wordt zijn eerste gevecht zonder zijn overleden moeder. In aanloop naar de partij eerde hij haar op bijzondere wijze.

In februari overleed de moeder van Verhoeven. Zij kampte in het verleden met drank- en drugsproblemen en toen de vechter nog jong was, scheidden zijn ouders. Op zijn zesde deed de moeder van Verhoeven afstand van hem. Op latere leeftijd werd de band tussen de twee hersteld.

Bijzonder aandenken aan overleden moeder

"Toen we haar huis gingen opruimen, kwam ik foto's van haar tegen van zo'n dertig jaar geleden toen ze exact op deze plek op vakantie is geweest. Dat ik hier nu ben op de plek waar zij ook is geweest, doet wel wat met me", zei hij in gesprek met De Telegraaf, waar hij vocht tegen de tranen. "Net of het zo heeft moeten zijn dat ik hier voor de wereldtitel mag boksen."

Verhoeven noemt het daarom "zo bijzonder" dat hij dit verhaal mag beleven. "De gedachte dat het toen voor haar lastig was om overal bij te zijn en dat ze nu voor mijn gevoel er continu bij is, dat is echt heel bijzonder", aldus de voormalig kickbokskampioen, die erin gelooft dat alles met een reden gebeurt. Het raakt hem dan ook echt. "De cirkel is dus echt rond. Dubbel genieten dus voor mij."

Eerste gevecht zonder overleden moeder

Het wordt voor Verhoeven zijn eerste gevecht zonder zijn moeder, ook vierde hij al zijn eerste verjaardag en Moederdag zonder haar. "Het is jammer genoeg onderdeel van het leven", zei de 37-jarige Brabander eerder in gesprek met Sportnieuws.nl.

"Het allerbelangrijkste wat je nog hebt, is de liefde die achterblijft. Dat is een stukje verdriet. Op dat soort momenten is het belangrijk dat dat naar boven komt", vertelde Verhoeven verder. "Alle emoties die daarbij horen, zijn een mooi iets. Het zegt dat het heel veel voor je betekent en je haar nog steeds niet vergeten bent."

