Rico Verhoeven staat voor het grootste gevecht uit zijn carrière. Zaterdag neemt hij het tijdens een bokswedstrijd in Egypte op tegen Oleksandr Usyk. Verhoeven hoopt vlak voor de iconische piramides van Gizeh geschiedenis te kunnen schrijven, maar als we naar de wedkantoren kijken houden weinig mensen daar rekening mee.

Verhoeven (37) en Usyk houden de vechtsportwereld in hun greep. De Brabander maakt zich op voor zijn allereerste boksgevecht en treft meteen de nog altijd ongeslagen Usyk. De vechtersbaas uit Oekraïne verdedigt zijn titel, terwijl Verhoeven bij een overwinning geen kampioensriem krijgt van de bonden omdat hij nog niet op de algemene ranking voorkomt. Al houden weinig mensen rekening met een zege voor hem.

Tenminste, als je naar de wedkantoren in Nederland kijkt. Daar is één ding duidelijk: Usyk is de absolute topfavoriet. Als je een euro inzet op een overwinning van hem en hij zijn favorietenrol waarmaakt, dan word je niet bepaald rijk. Voor elke euro krijg je namelijk 1,06 terug. Dat houdt dus in dat de Oekraïner veel grotere kansen toegedicht krijgt dan onze landgenoot.

Minder kansen voor Rico Verhoeven

De wedkantoren dichten Verhoeven een stuk minder kansen toe. Bij TOTO is de quotering 9,00 bij een zege van de Nederlander, andere bookies zien nog minder kansen. 711 noteert 10,50, Unibet en Betcity houden ook dat getal aan. Verhoeven is dus de absolute underdog voor het gevecht van zaterdag 23 mei.

Veel mensen mee met Rico Verhoeven

De kickbokslegende is inmiddels al een tijdje in Egypte en stond eerder deze week al oog in oog met zijn opponent van aankomend weekend. En hij is niet alleen, want Verhoeven laat niets aan het toeval over en heeft een flinke entourage meegenomen. Zo zijn trainers Dennis Krauweel en Peter Fury onder meer mee, net als een aantal sparringspartners. Ook zijn geliefde Naomy van Beem is erbij, net als zus Nadia en manager Karim Erja. En daarnaast is er zelfs een kok mee naar Egypte. Tevens reizen een 'performance director' en een team dat een documentaire maakt rondom het duel mee.

Sportnieuws.nl sprak in aanloop naar het gevecht in Egypte met Verhoeven, maar ook met andere grote namen uit de vechtsportwereld. Check hieronder hoe ze de kansen inschatten van onze landgenoot tegen Oleksandr Usyk.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover