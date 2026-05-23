Voor Rico Verhoeven zijn de allerlaatste loodjes begonnen richting zijn titanenstrijd met Oleksandr Usyk. Toch was het totstandkomen van de partij zeker geen uitgemaakte zaak. Dat meent zijn manager Karim Erja. "Het is nog steeds bijna onwerkelijk."

Dat Rico Verhoeven het deze zaterdagavond opneemt tegen Oleksandr Usyk was zeker geen uitgemaakte zaak. Voorafgaand aan de epische strijd was er sprake van lang wikken en wegen of het nou écht de juiste beslissing was. Maar na een kort moment om na te denken, wisten zowel Verhoeven als zijn team dat deze kans zo groot was dat hij die met beide armen aan moest grijpen.

'We gaan ervoor'

Vooral het definitief doorhakken van de knoop rond het volgende gevecht, dat dus uiteindelijk tegen Usyk werd, kostte veel denkvermogen. "Zit je daar met z’n drieën en iedereen zwijgt ineens", begint goede vriend en manager Karim Erja, in gesprek met De Telegraaf. "Dat was zo’n moment dat je voelt dat dit groter is dan een zakelijke beslissing. Kippenvel. Dat was het punt waarop we als team wisten: we gaan ervoor."

De keuze werd uiteindelijk vooral genomen op basis van sportieve ambities, en niet zozeer door het financiële plaatje. "Commerciële aanbiedingen waren er genoeg. Ook deze aanbieding is hartstikke goed. Maar hij koos primair voor de sport nog voordat het financiële plaatje duidelijk was", meent de 49-jarige manager. "Het is nog steeds bijna onwerkelijk dat dit nu echt gaat gebeuren."

'Het hoogst haalbare'

De hoop is dat de Glory in Giza voor net zoveel opschudding in de wereld zorgt, als de illustere partijen van legende Muhammad Ali. "Zoals Max Verstappen dat doet in zijn sport. Zoals Jutta Leerdam dat doet in haar sport. Individuen die Nederland op de wereldkaart zetten", aldus Erja. "Dat gevoel van ’ik vertegenwoordig mijn land op het hoogste podium’ is het hoogst haalbare. Sport verbindt en als je dat - vooral in deze tijd waarin we nu leven - als individu kan veroorzaken, is dat wel echt een ding hoor."

Wel kreeg Verhoeven nog wat aanwijzingen van organisator Turki Al-Sheikh, die zijn hand in het vuur stak voor de partij van de Nederlander. "Hij was duidelijk tegen Rico: ’Stel me niet teleur. Ik kan me niet hard maken voor jou als jij daar in no time op de grond ligt.’ Rico heeft hem verzekerd dat dat niet gaat gebeuren", meent de manager. "Sterker nog, dat gesprek ging niet eens over geld. Het ging puur over de sport. Kun je dit? Durf je dit? We gaan je niet opbouwen, je moet er gelijk staan. Jij bent al kampioen. Kun je het nu hier laten zien? Dat was recht in het sportershart van Rico."

