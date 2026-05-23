Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk vechten zaterdagavond vooral om de eer en de wereldtitel bij de WBC. Maar ook financieel levert het gevecht een enorm geldbedrag op. Wel verdient de Nederlander een stuk minder dan zijn Oekraïnse opponent, ongeacht de uitkomst.

In het historische Egypte, nabij de piramides van Gizeh, zal Rico Verhoeven met Oleksandr Usyk gaan uitvechten wie de nieuwe wereldkampioen boksen wordt bij de WBC. Nagenoeg de hele vechtsportwereld verwacht een overwinning van de Oekraïner, maar daar wil zijn Nederlandse tegenstander niks van weten. Ongeacht of Verhoeven er met de winst vandoor gaat, is het hoe dan ook een zeer lucratief gevecht.

'Nooit zoveel verdiend'

De 37-jarige Verhoeven was in aanloop naar het gevecht vooral erg mysterieus over het prijzengeld. "Ik mag zeker niet klagen, maar we zeggen daar niets over",vertelde hij enige tijd geleden. "Als kickbokser heb ik nooit zoveel verdiend." De Brabander maakte duidelijk dat hij het zeker niet voor het geld deed, daar hij een nog lucratiever aanbod eerder al had afgeslagen.

Zo lag een bokswedstrijd tegen Anthony Joshua ook al eerder in het verschiet, totdat de Brit een ernstig ongeluk kreeg. Verder deden ook Jake Paul en zijn organisatie Most Valuable Promotionshem een aanbod. Dat betrof een MMA-gevecht tegen Francis Ngannou en had nog veel meer opgeleverd, maar Verhoeven is naar eigen zeggen 'een man van zijn woord'. Zodoende stapt hij dus in de ring tegen Usyk, al levert ook dat een miljoenenbedrag op.

Prijzengeld Verhoeven en Usyk

Diverse internationale media maakten bekend dat er voor Verhoeven een behoorlijk geldbedrag klaarligt. De Nederlander strijkt een cheque tussen de 15 en twintig 20 euro op. Niet gek dus voor het boksen van één partij, al staat hij dus wel tegenover Usyk. Voor de Oekraïner ligt er overigens een veel hoger bedrag klaar.

Als onverslagen wereldkampioen bij liefst drie boksbonden verdient de Oekraïnse grootheid een stuk meer dan Verhoeven, vooral aangezien de Nederlander 'slechts' de uitdager is. Usyk kan na het gevecht rekenen op een duizelingwekkend bedrag van om en nabij de 100 miljoen euro. Toch staat voor beide vechters vooral de eer op het spel. Zij zitten er na hun lange carrière sowieso al warmpjes bij.

