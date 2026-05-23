Rico Verhoeven stapt zaterdagavond de ring in met bokskampioen Oleksandr Usyk. Het gevecht belooft een groot spektakel te worden bij de piramides van Gizeh in Egypte. Volg hier alles over de historische bokspartij.

Verhoeven begint zaterdagavond naar verwachting niet voor 23.50 uur (Nederlandse tijd) aan zijn gevecht tegen Usyk om de wereldtitel van boksbond WBC. Dat heeft de organisator bekendgemaakt. Het is in Egypte een uur later dan in Nederland. Verhoeven en Usyk beginnen dus na middernacht plaatselijke tijd aan hun wedstrijd van maximaal twaalf ronden van drie minuten.

Waarschuwing

Verhoeven veroverde veertien keer de wereldtitel in het kickboksen, maar was toe aan een nieuwe uitdaging. De voormalige King of Kickboxing hoopt dat hij de regerend kampioen uit Oekraïne kan verrassen met een manier van vechten die hij niet is gewend. Hij deelde op de persconferentie al een waarschuwing uit aan de Oekraïener.

"Ik ga iets brengen wat hij nog nooit heeft gezien", zei de Nederlander. "Want hij heeft alleen tegenover boksers gestaan. Die hebben hun hele leven gebokst en ik niet. Dus het is een heel andere benadering."

Kansen voor Rico Verhoeven

Usyk is de beste bokser van de eeuw. Hij is na 24 wedstrijden en vijftien knock-outs nog ongeslagen en wereldkampioen van drie bonden. Hij is dan ook zwaar favoriet bij de bookmakers. Een zege van Verhoeven is goed voor ruim tien keer de inzet. Een geslaagd gokje op zijn tegenstander betaalt slechts 1,06 uit.

Nederlands boksicoon Arnold Vanderlyde sprak zich in een interview met Sportnieuws.nl ook uit over de kansen van Verhoeven. "Nergens is de gelijkwaardigheid zo groot als in een boksring. Dus hij heeft zeker een kans, maar voor mij is de excellente bokser Usyk wel de favoriet", was zijn oordeel.

Wereldtitel

De 39-jarige Usyk verdedigt de titels bij boksbonden WBA, WBC en IBF. Toch staat er zaterdag maar één titel op het spel: die van WBC. Hoe dat precies zit, lees je in het artikel hieronder:

