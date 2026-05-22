Topvechter Rico Verhoeven en de ongeslagen Oleksandr Usyk boksen zaterdag in Egypte tegen elkaar. Dat was al bekend, maar nu heeft de organisatie ook wat duidelijker verteld hoe laat de clash gaat beginnen.

Rico Verhoeven begint zaterdagavond naar verwachting niet voor 23.50 uur Nederlandse tijd aan zijn gevecht tegen Oleksandr Usyk om de wereldtitel van boksbond WBC. Dat heeft de organisator bekendgemaakt.

Gala bij Gizeh

De 37-jarige Verhoeven en de twee jaar oudere regerend kampioen uit Oekraïne boksen de laatste partij van een gala tussen de piramiden van Gizeh. Het is in Egypte een uur later dan in Nederland. Verhoeven en Usyk beginnen dus na middernacht plaatselijke tijd aan hun wedstrijd van maximaal twaalf ronden van drie minuten.

Usyk is de beste bokser van de eeuw. Hij is na 24 wedstrijden en vijftien knock-outs nog ongeslagen en wereldkampioen van drie bonden.

Kickboksen

Verhoeven veroverde veertien keer de wereldtitel in het kickboksen, maar was toe aan een nieuwe uitdaging. De voormalige King of Kickboxing hoopt dat hij de regerend kampioen uit Oekraïne kan verrassen met een manier van vechten die hij niet is gewend. Usyk is zwaar favoriet bij de bookmakers. Een zege van Verhoeven is goed voor ruim tien keer de inzet. Een geslaagd gokje op zijn tegenstander betaalt slechts 1,06 uit.

Titel op het spel

Verhoeven vecht zaterdag tegen Oleksandr Usyk om de wereldtitel in het zwaargewicht van de World Boxing Council (WBC), de meest prestigieuze boksbond van de wereld. De 39-jarige tegenstander van de veertienvoudig wereldkampioen kickboksen bezit ook de wereldtitels bij boksbonden WBA en IBF. Op die gordels maakt de 37-jarige Verhoeven geen kans tussen de wereldberoemde piramiden van Gizeh.

Verhoeven heeft een nieuwe uitdaging in het boksen gevonden en kan in zijn eerste serieuze optreden in de voetsporen treden van voormalig WBC-kampioenen als Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Mike Tyson, Evander Holyfield, Lennox Lewis, Vitali Klitsjko en Tyson Fury.

Herkansing

Rico Verhoeven krijgt ongeacht de uitslag van zijn wedstrijd om de wereldtitel van bond WBC tegen Oleksandr Usyk een nieuwe kans als bokser. "We houden hem erbij, of hij nu wint of verliest", beloofde Turki Al-Sheikh tijdens een persconferentie in The Grand Egyptian Museum. "Hij gaat ook vechten op andere grote evenementen. Het is een legende."

