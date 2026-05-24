Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk namen het zaterdag in een historisch gevecht tegen elkaar op. De unieke locatie bij de piramides van Gizeh zorgde ook voor indrukwekkende beelden. Verhoeven had lang de touwtjes in handen, maar legde het toch af tegen Usyk. Bekijk hier alle hoogtepunten.

De opkomst van Verhoeven, de King of Kickboxing die nu naam wil maken als bokser, was een kunststukje. De Brabander werd geflankeerd door mannen en vrouwen met fakkels en gehuld in de kleding van oude Egyptenaren. Verhoeven sloeg zogenaamd een gat in de grond, waarna vuurwerk opsteeg.

Scroll hieronder door foto's van Glory in Giza.

TKO

Verhoeven kreeg een technische knock-out, waarna de referee besloot Usyk aan te wijzen als winnaar. De elfde ronde werd voortijdig gestopt door de ref. Verhoeven was het daar niet mee eens. Bekijk het moment hieronder.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover