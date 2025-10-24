Glory maakte eerder deze week al de terugkeer naar Errol Zimmerman bekend, maar ook Ismael Lazaar komt uit zijn pensioen. Het Marokkaanse zwaargewicht vocht eerder al tegen Rico Verhoeven, maar is nu terug.

Lazaar kreeg in 2017 de grootste kans van zijn loopbaan toen hij tegen Rico Verhoeven mocht vechten voor de zwaargewichttitel in Glory. Het Marokkaanse zwaargewicht hield het uitstekend vol tegen de King of Kickboxing, maar hij verloor uiteindelijk toch op een unanieme beslissing. Nu keert hij dus acht jaar na dat gevecht terug in de ring van Glory.

Vlak na zijn gevecht met Verhoeven kwam Lazaar echter minder leuk in het nieuws. De Marokkaan werd gepakt met een positieve dopingtest en kreeg een schorsing van vier jaar aan de broek. Lazaar bleef altijd ontkennen en die schorsing werd later ook ingetrokken, maar dat zorgde er niet voor dat hij direct terug de ring in kwam. De vechter was al vertrokken naar Thailand om daar zijn wedstrijdritme op peil te houden.

Terugkeer

Nu vindt Lazaar het dus tijd voor een comeback. De Marokkaanse knokker trainde lange tijd in Thailand en hij zal op 13 december terugkeren tijdens Glory Collision 8 in de Arnhemse Gelredome. Tegen wie Lazaar zal vechten is nog niet bekend. Er moet nog een tegenstander voor het zwaargewicht worden gevonden. De vechters stond in 2018 voor het laatst in de ring en besluit nu dus na zeven jaar pauze uit zijn pensioen te komen.

Errol Zimmerman

Eerder maakte Glory ook al bekend dat ook Errol Zimmerman terug zal keren in de ring. De 39-jarige knokker weet wel al tegen wie hij vecht: de Australiër Alex Simon (33). Zimmerman vecht net als Lazaar op de kaart van Glory op 13 december. The Bone Crusher vocht eerder in zijn loopbaan ook al een keer tegen Verhoeven. In 2012 versloeg Zimerman The King of Kickboxing en hij is tot op de dag van vandaag nog steeds de enige vechter die een KO over Verhoeven op zijn naam heeft staan.