Het gedoe rondom topboksster Imane Khelif is nog altijd niet voorbij. De Algerijnse winnares van de gouden medaille op de Olympische Spelen heeft al meer dan een jaar geen wedstrijd meer in de ring gestaan. In een emotioneel bericht valt ze op met een opvallend uiterlijk.

De deelname van de 26-jarige Khelif aan de Spelen in Parijs zorgde voor grote controverse en wereldwijde ophef. Het 'mannelijke' uiterlijk van de boksster deed mensen twijfelen of Khelif wel als vrouw geboren zou zijn. De boksster is volgens officiële bronnen inderdaad als vrouw geboren, maar wil zich niet laten testen.

Nieuw uiterlijk

Het is namelijk mogelijk dat Khelif XY-chromosomen heeft, ondanks dat ze als vrouw geboren is. Na de ophef rondom de gouden medaillewinnaar voerde verschillende boksbonden strengere regels door. Bij World Boxing moeten bokstalenten verplichte medische controles ondergaan.

Hoewel Khelif door deze regel al een tijdje niet meer in de ring heeft gestaan, blijft ze van zich laten horen. Voor haar 1.8 miljoen volgers op sociale media verscheen plots een bijzondere foto. Khelif heeft een make-over ondergedaan en schittert met een nieuw uiterlijk.

Imane Khelif valt op met haar nieuwe uiterlijk:

i IG/@imane_khelif_10

Jubileum

De gouden plak van Khelif is iets meer dan een jaar geleden. Deze week blikte ze terug op het hoogtepunt (en dieptepunt) van haar sportcarrière. 'Het was een onvergetelijk moment, een moment waarop mijn tranen gemengd werden met het ontzag van trots, een moment waarop de vlag van mijn land hoog vloog, en ik mijn hoofd omhoog hield met de kracht van een bokser en het hart van een mens', schrijft ze op Instagram.

'Vandaag, op de verjaardag van die triomf, ga ik door een moeilijke fase vol uitdagingen, stilte en wachten... Maar ondanks alles klopt de geest die voor goud vocht nog steeds in mij. Ik geloof nog steeds dat elke val een voorbode is voor een sterkere opkomst, en dat elke vertraging een test van geloof en wilskracht in zich draagt.'