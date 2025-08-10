Dartster Aileen de Graaf is er al tijden duidelijk over: wat haar betreft zijn trans vrouwen niet welkom bij toernooien voor vrouwen. De mondiale dartsbond WDF heeft onlangs die visie omgezet in beleid. Daar is De Graaf blij mee.

In maart 2024 besloten De Graaf en Anca Zijlstra om uit het Nederlands dartteam te stappen. Dat deden ze naar aanleiding van het feit dat ook Noa-Lynn van Leuven onderdeel uitmaakte van het team, terwijl zij een trans vrouw is.

Logisch nadenken

In gesprek met AD legt De Graaf wederom uit waarop ze haar mening baseert. "Allereerst snap ik dat het voor de bond lastig is om zo’n regel op papier te krijgen", aldus De Graaf. "Dat is nog niet bij veel sporten gelukt. Het is fijn dat het nu is gebeurd, want als we allemaal een beetje logisch nadenken, dan zien we dat er een verschil is tussen mannen- en vrouwensport."

Wat de nummer 13 van de WDF-ranking betreft moeten we simpelweg onder ogen zien dat mannelijke topdarters beter zijn dan vrouwelijke topdarters. "Het verschil in gemiddelden is vaak minimaal vijftien punten", zegt ze. "De oog-handcoördinatie, concentratie en de stabiele bouw van het lichaam zijn in het voordeel van mannen." Belangrijk om te vermelden: voor dat laatste punt bestaat geen enkel wetenschappelijk bewijs.

Ongesteldheid

Ook kampen trans vrouwen niet met bepaalde ongemakken die vrouwen die als vrouw zijn geboren wel meemaken. "Ik word eens in de maand ongesteld, dan is mijn niveau een stuk lager", zegt ze. "Trans vrouwen kunnen niet ongesteld worden. Er zijn dus duidelijke verschillen. Het gaat mij om de eerlijkheid in meisjesdarten. Er is niet voor niks een splitsing gekomen tussen de mannen en vrouwen in sport."

Haat

Van Leuven is, vooral online, het mikpunt van haatdragende berichten en doodsbedreigingen. Maar ook voor De Graaf is het niet eenvoudig om zich uit te spreken over dit gevoelige onderwerp. De reacties zijn eveneens bij haar niet mals. "Als je je uitspreekt voor vrouwenrechten word je al snel ‘transfoob’ genoemd en je kan zo sponsoren verliezen. Ook ik heb bedreigingen gekregen en heb me daarom bewust een tijd lang stilgehouden", zegt de Spakenburgse.

Het is nog niet bekend of de Nederlandse bond NDB deze regel van de WDF overneemt. Als dat zo is, wil De Graaf wel weer in actie komen voor het Nederlands team.

