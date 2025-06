Topboksers TeamNL laten zich uit over genderrel veelbesproken vechter: 'Dat zegt genoeg, toch?'

Dit pinksterweekend is de internationale bokstop afgereisd naar Eindhoven voor de Box Cup. Grote afwezige is Imane Khelif. De olympisch kampioene zou aanvankelijk wel deelnemen aan het evenement, totdat er een verplichte gendertest werd ingevoerd. Atleten van TeamNL vinden het jammer dat de Algerijnse er niet bij is.

Het prestigieuze toernooi is een jaarlijks terugkerend evenement op de agenda tijdens het pinksterweekend. De internationale bokstop, bestaande uit zo'n 300 boksers uit 24 verschillende landen is daarvoor wederom afgereisd naar Eindhoven, waar ook de complete A-selectie van TeamNL in actie komt. Het toernooi kwam onlangs groot in het nieuws toen bekend werd dat World Boxing een verplichte gendertest invoerde, waardoor de deelname van Khelif ineens onzeker was.

Veelbesproken bokskampioene neemt drastisch besluit voor Box Cup in Eindhoven, burgemeester stuurt brief De veelbesproken Olympisch kampioene boksen Imane Khelif zal niet meedoen aan de Box Cup in Eindhoven. De Algerijnse skipt het prestigieuze bokstoernooi omdat de World Boxing associatie geslachtstesten bij deelname heeft aangekondigd.

'Zegt genoeg'

Later werd bekend dat de veelbesproken Algerijnse boksster niet naar Eindhoven is gereisd, noch een gendertest heeft ondergaan. In gesprek met deze site reageren enkele aanwezige atleten van TeamNL op haar afwezigheid. Dat het een controversieel onderwerp is, blijkt wel uit het feit dat lang niet iedereen een reactie wil geven. "Ik daar niet over, dus het is niet aan mij om daarover te oordelen," stelt toptalent Kian Terwint. "Ik houd me er ook helemaal niet mee bezig. Maar als ze een gendertest weigert, dan zegt dat genoeg, toch?"

Veelbesproken boksster Imane Khelif krijgt excuses van Nederlander na enorme geslachtsrel: 'Niet correct' In Eindhoven staat dit weekeinde de jaarlijkse Box Cup op het programma. Grote blikvanger was de veelbesproken olympisch kampioene Imane Khelif. Maar de Algerijnse kreeg slecht nieuws in aanloop naar het toernooi.

'Ze kan er niets aan doen'

"Als ze als vrouw is geboren, dan moet ze gewoon bij de vrouwen boksen," stelt Finn Bos. "Sommige vrouwen worden nu eenmaal geboren met wat meer testosteron, maar dat is natuurlijk en ze kan er niets aan doen. Ze is een vrouw, dus ze moet gewoon bij de vrouwen boksen."

Gabriella Weerheim sluit zich daar bij aan. "Ik vind het een hele moeilijke discussie," zegt de boksster vlak nadat ze Mongolische Michidmaa al Erdenedal in de halve finale heeft verslagen. "Ik vind dat ze gewoon mee mag doen met de vrouwen, omdat ze een vrouw is. Maar aan de andere kant, als blijkt dat ze niet honderd procent een vrouw is, dan zou haar deelname misschien wel een beetje oneerlijk zijn. Hoe vervelend dat ook voor haar is. Dat zou verder onderzocht moeten worden."

Omstreden olympisch kampioene moet verplichte geslachtstest afleggen voor deelname Box Cup in Eindhoven De deelname van Imane Khelif aan de Box Cup in Eindhoven staat op losse schroeven. World Boxing voert namelijk verplichte geslachtstests in voor alle boksers die aan wedstrijden meedoen, die de Algerijnse eerst moet doorstaan.

"Ik vind het jammer dat ze er niet bij is, want ze is gewoon een goede boksster," vindt Mahmoud al Chabtun. "Ik vind dat ze gewoon mag meedoen bij de vrouwen. Als iemand meer van bepaalde hormonen of meer testosteron in het lichaam heeft, dan kan diegene daar niks aan doen. Ze heeft in het verleden ook gewoon verloren van zes of zeven andere meiden. Ze zou gewoon hier moeten zijn. Jammer dat dat niet zo is."