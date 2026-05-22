Naomy van Beem is samen met Rico Verhoeven in Egypte voor de belangrijkste week uit zijn loopbaan. De verloofde van de topvechter deelt ook nog een paar unieke beelden van dichtbij.

Verhoeven is op het moment bezig met allerlei mediaverplichtingen richting zijn bokspartij van zaterdag tegen kampioen Oleksandr Usyk. Zo hebben de twee vechters al een face-off gedaan voor de piramides van Gizeh, de locatie waar het gevecht plaats zal vinden. Donderdag was het tijd voor de persconferentie en de laatste face-offs. Tijdens de persconferentie gooiden Verhoeven en Usyk niet met modder naar elkaar, zoals nog wel eens gebeurd. De twee spraken met respect over elkaars carrière en het gevecht van zaterdag.

Op de achtergrond was Van Beem ook aanwezig en via haar Instagram deelt ze een aantal behind the scenes-beelden van die laatste dag. Zo staat ze heel dicht bij de face-off tussen Verhoeven en Usyk en kijkt ze bijna recht in de ogen van de bokskampioen uit Oekraïne. Ook zit ze erg dicht op de persconferentie waar de twee vechters vragen van de aanwezige media beantwoorden.

Verdere planning Verhoeven vs Usyk

Van Beem is dus overal aanwezig, ook tijdens de laatste voorbereidingen voor het evenement. Vrijdagavond vindt om 18:30 uur de officiële weging van Verhoeven en Usyk plaats. Dit is van tevoren al officieel gebeurd, maar tijdens de wegingsshow wordt dit nog een keer officieel gemaakt voor het publiek. Daarna zullen Usyk en Verhoeven elkaar voor een laatste keer in de ogen kijken voordat het gevecht zal beginnen. Verwachting is dat ze zaterdagavond rond 23:00 uur Nederlandse tijd de ring in Egypte in zullen stappen.

Voor Van Beem zal het ook een opluchting zijn als Verhoeven de partij met Usyk afgewerkt heeft. "Dan hoop ik dat hij weer wat in het huishouden doet", vertelt de verloofde van de vechter in het Algemeen Dagblad. Van Beem gelooft net als de rest van de familie van Verhoeven heilig in de kansen van de topvechter die zaterdagavond het belangrijkste gevecht van zijn loopbaan zal knokken.

