Rico Verhoeven bokst op 23 mei tegen Oleksandr Usyk. Daarvoor is een mythische plek uitgekozen: de Piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlandse vechtsportkoning zal er worden gesteund door zijn verloofde Naomy van Beem en een hele entourage, maar moet ook wat mensen teleurstellen: "Het is geen ideale situatie."

Verhoeven domineerde jarenlang Glory. Daar was hij liefst twaalf jaar lang alleenheerser bij het zwaargewicht. In november vorig jaar besloot hij zijn wereldtitel vacant te stellen en het kickboksen vaarwel te zeggen. In boksen vond hij een nieuw avontuur. Zijn debuut maakt hij meteen op het allerhoogste niveau, tegen de beste man van de planeet.

Die uitdaging gaat Verhoeven niet uit de weg. "Ik ben nooit een gevecht uit de weg gegaan, ik heb nooit een gevecht niet aangenomen. Dus toen ik deze uitdaging zelf geïnitieerd had, dacht ik: let’s go! Het is de grootste uit mijn leven", zei de Nederlander enkele weken voorafgaand aan het gevecht tegenover een clubje journalisten, onder wie Giovanni Tjin van Sportnieuws.nl.

Alles moest de voorbije maanden ook wijken voor de voorbereiding. Verhoeven ging op verschillende trainingskampen, sloot zich af van zijn gezin en nam iedere dag het ijsbad. Of zoals hij het noemt: "Het niet comfortabele opzoeken."

Geen kinderen bij gevecht tegen Oleksandr Usyk

In de aanloop naar de kraker moest Verhoeven zijn verloofde Naomy van Beem en (stief)kinderen dus missen. In Egypte zal hij alleen worden bijgestaan door zijn aanstaande vrouw. "De kinderen blijven thuis, want het is natuurlijk gewoon school", beargumenteerde de Nederlandse bokser zijn keuze. "Ze willen natuurlijk heel graag mee, maar we hebben besloten dat ze lekker thuisblijven. Het is zo’n gedoe allemaal, zo’n drukte."

Verhoeven ontlast daarmee ook zijn vrouw, die niet de hele tijd op de kinderen hoeft te passen. "Je weet niet wat er allemaal gebeurt, het is geen ideale situatie", erkende hij. "Dan hebben we liever dat ze lekker thuis zijn. Dat is ook vervelend, maar zitten ze wel in een veilige omgeving."

Naast zijn verloofde is ook zijn zus Nadia van de partij. Uiteraard zijn de trainers Dennis Krauweel en Peter Fury er bij, net als zijn manager Erja. Verhoeven wordt ook bijgestaan door zijn eigen kok, 'performance director' Arno Philips en een heel team dat werkt aan een documentaire.

Het gevecht tussen Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk is bij DAZN via pay-per-view bekijken.

