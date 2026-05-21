Rico Verhoeven neemt het zaterdag op tegen bokskampioen Oleksandr Usyk in een historisch gevecht. De Nederlander maakt de overstap van kickboksen naar boksen en denkt dat hij daardoor een voordeel heeft in de ring. "Is dat uberhaupt mogelijk op deze leeftijd?"

Verhoeven en Usyk gaan de strijd met elkaar aan op een historische plek in Egypte: bij de piramides van Gizeh. De twee brachten eerder deze week al een bezoek aan de bijzondere bouwwerken en waren enorm onder de indruk."Wauw dit is geweldig", zegt de Oekraïner over zijn eerste keer bij de piramides tijdens de persconferentie in aanloop naar het gevecht. "Egypte heeft zo veel geschiedenis en om dan zo dichtbij de piramides te staan is bijzonder", vult Verhoeven aan.

"Egypte schrijft nog steeds geschiedenis en wij zijn daar onderdeel van", vervolgt de voormalig kickbokskampioen. "Ik voel me heel dankbaar. Ik kan niet wachten tot zaterdagavond."

Overstap naar boksen

Voor Verhoeven markeert het gevecht een nieuwe fase in zijn sportcarrière. Hij maakt de overstap van kickboksen naar boksen, nadat hij vorig jaar afstand deed van zijn wereldtitel bij Glory. "Ik heb altijd gekickbokst, sinds ik zes jaar oud was. En nu ben ik op 36-jarige leeftijd gaan switchen naar boksen", vertelt hij.

Dat maakte de voorbereiding extra spannend voor Verhoeven. "Natuurlijk heb ik ook gebokst, maar dat was altijd in dienst van kickboksen. Ik wilde openminded en nieuwgierig te zijn van: kan ik dit nog doen op mijn leeftijd en hoe kan ik me aanpassen aan de sport? Is dat uberhaupt mogelijk op deze leeftijd?", vroeg de 37-jarige zich af. "Maar ik denk dat het goed gaat en dat ga ik zaterdag aan de wereld laten zien."

'Alleen maar woorden'

Usyk zet daar zijn vraagtekens bij en is niet onder indruk van de teksten van zijn tegenstander. "Dat zijn alleen maar woorden. Maar ik zal het laten zien in de ring. Misschien is het mogelijk, misschien niet. We gaan het zien."

"Ik ga iets brengen wat hij nog nooit heeft gezien", reageert de Nederlander. "Want hij heeft alleen tegenover boksers gestaan. Die hebben hun hele leven gebokst en ik niet. Dus het is een heel andere benadering. We zien het zaterdag, moge de beste winnen."

Respectvol

Ondanks de rivaliteit tonen de vechtsporticonen ook respect naar elkaar. Ook de staredown verliep rustig. Verhoeven benadrukte ook de overeenkomsten in de waarden van hemzelf en zijn tegenstander. "In de wereld kijken we meer naar verschillen dan gemeenschappelijkheden. Usyk en ik zijn allebei vader en we houden van vechtsport. Ik respecteer elke tegenstander. Ik weet waar je doorheen moet gaan voordat je de ring in stapt", zegt hij. Usyk sluit zich daarbij aan. "Ik respecteer al mijn rivalen, want het is een harde sport."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover