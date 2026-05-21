Rico Verhoeven neemt het zaterdag in Egypte op tegen de ongeslagen wereldkampioen Oleksandr Usyk. Maar waar er voor de Oekraïner liefst drie kampioenschapsriemen op het spel staan, kan de Brabander er slechts één winnen. Hoe dat precies zit? Dat lees je hier.

Vooraf was er veel te doen rond het epische duel van Rico Verhoeven met Oleksandr Usyk. De Brabantse kickboksgrootheid heeft immers geen ranking binnen het boksen, waardoor veel andere mogelijke uitdagers van de Oekraïner het maar merkwaardig vonden. Uiteindelijk maakten de drie verschillende bonden bij wie Usyk kampioen is allemaal een eigen beslissing.

De 39-jarige Usyk verdedigt de titels bij boksbonden WBA, WBC en IBF. Eerder was hij zelfs even onbetwist wereldkampioen, maar de titel bij de WBO is hij kwijt. Die kon Usyk niet op tijd verdedigen. Toch is het zeker niet zo dat Verhoeven in één keer wereldkampioen wordt bij alle drie de bonden, mocht hij als winnaar uit de strijd komen in Egypte.

Geen titels bij IBF en WBA

De International Boxing Federation (IBF) was vrij stellig in hun blik op het gevecht. Aangezien Verhoeven niet meedoet in het klassement staat er alleen voor Usyk iets op het spel. Mocht hij de partij verliezen dan wordt de titel, en de daarbijhorende riem, vacant. Als de Oekraïner wint, is de kans groot dat hij binnen een half jaar een nieuw gevecht moet aangaan, tegen een uitdager van de WBC. Het wordt daar niet erkend als echt titelgevecht.

Ook bij de World Boxing Association (WBA) kan Verhoeven niet echt iets winnen. Wel verdient hij een plaatsje in de algemene ranking bij de zwaargewichten als hij de zege grijpt. Voor Usyk is het echter net anders dan bij de IBF. De WBA erkent het gevecht onder stricte voorwaarden als titelgevecht. Daarmee verdedigt Usyk dus met succes zijn titel als hij zijn Nederlandse opponent verslaat. De WBA zal dan op een later moment besluiten welke nieuwe stappen er gezet gaan worden.

Kampioenschap op het spel

Dat maakt dat Verhoeven alleen wereldkampioen kan worden bij de World Boxing Council (WBC). Dat leidde tot veel kritiek, maar de boksbond hield voet bij stuk vanwege de jarenlange carrière van Usyk. Zij menen bovendien dat de beslissing binnen de regels past. Het zou dus zomaar kunnen dat Verhoeven na dit weekend wereldkampioen bij de WBC is, terwijl de andere bonden op zoek moeten naar een nieuwe kampioen.

