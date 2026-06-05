Endy Semeleer begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn vechtsportcarrière. De voormalig Glory-kampioen heeft getekend bij Levels Fight League en maakt officieel de overstap naar MMA. Daarmee kiest een van de meest technische Nederlandse kickboksers van de afgelopen jaren voor een nieuwe uitdaging in de kooi. “Ik zocht gewoon een nieuwe prikkel, een nieuwe uitdaging”, vertelt Semeleer aan Sportnieuws.nl.

“Ik had MMA getraind en was gelijk verliefd. Dit is veel leuker dan ik dacht.” De overstap is opvallend, maar volgens Semeleer geen impulsieve keuze. In het kickboksen had hij al veel bereikt. Bij GLORY werd hij wereldkampioen in het weltergewicht en stond hij bekend als een berekenende vechter: technisch zuiver, geduldig en sterk in het lezen van een partij. MMA vraagt echter om meer dan dat.

In de ring kon Semeleer vertrouwen op timing, voetenwerk en combinaties. In de kooi verandert de afstand voortdurend. Een tegenstander kan op ieder moment onderdoor duiken voor een takedown, het gevecht tegen de kooi vastzetten of hem dwingen om op de grond te werken. Semeleer ziet die stap vooral als een leerproces. “Ik ben best wel een snelle leerling en ik merk dat ik dingen snel oppak”, zegt hij. “Het is vooral veel leerstof. Leren is één ding, maar het moet ook blijven hangen en je moet het kunnen toepassen.”

'Dat is stap één'

Zijn eerste focus ligt niet op spectaculaire submissions, maar op controle en terugkomen naar zijn sterke punten. “Voor mij is het belangrijkste dat ik, als ik op de grond kom, niet in de problemen kom. Dat is stap één.” Semeleer maakt naar eigen zeggen veel uren.

Voor Levels Fight League is de komst van Semeleer een belangrijke versterking. De Nederlandse organisatie haalt met hem een naam binnen die ook buiten de MMA bekend is. Semeleer ziet LFL als een geschikte plek om zijn nieuwe traject te starten. De komst van Semeleer staat niet op zichzelf. Tyjani Beztati koos eerder al voor Levels Fight League en ook Younes Smaili heeft getekend bij de organisatie.

Tyjani Beztati

Semeleer heeft de eerste stappen van zijn oude GLORY-rivaal Beztati gevolgd. “Hij doet het goed.” Een nieuw treffen met Beztati, maar dan in MMA, sluit Semeleer niet uit. “Ik ga geen tegenstander uit de weg. Dat heb ik met kickboksen niet gedaan en dat ga ik nu ook niet doen.”

Semeleer sluit de deur naar het kickboksen niet helemaal, maar zijn aandacht ligt nu vooral bij MMA. Hij merkt dat korte periodes al veel verschil kunnen maken in zijn ontwikkeling. “Als je nu gaat kickboksen, sta je toch weer zes tot acht weken stil”, legt hij uit. “En ik heb nu het gevoel dat ik in zes tot acht weken heel veel kan leren. Dat is zonde.”

Voor Semeleer is de overstap meer dan een nieuwe organisatie. Zijn status in het kickboksen staat vast, maar in MMA begint hij opnieuw aan een traject waarin hij zich moet bewijzen. Zelf merkt hij dat zijn omgeving hem steeds minder als kickbokser ziet. “De jongens met wie ik spar, kijken niet meer naar mij als kickbokser”, zegt Semeleer. “Ze kijken echt naar mij als MMA-vechter.”

Eerste gevecht

Wanneer Semeleer zijn MMA-debuut maakt en tegen wie hij vecht, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat zijn stap met aandacht gevolgd zal worden. Zijn doel is helder. “Ik wil altijd winnen, ik wil het hoogst haalbare halen”, zegt Semeleer. “In welke organisatie dat ook is, ik wil gewoon doorstromen.”

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