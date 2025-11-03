Tyjani Beztati heeft zondagavond met veel overtuiging zijn eerste MMA-wedstrijd gewonnen. De voormalig Glory-kampioen uit Amsterdam liet eerder dit jaar het kickboksen achter zich en vooralsnog lijkt dat een succesvolle keuze.

Beztati debuteerde zondagavond tijdens het nieuwe evenement van MMA-organisatie LFL. In de Mediahaven in zijn thuisstad Amsterdam rekende de knokker binnen 2,5 minuut af met de Braziliaan Italo Julio en won hij op een technische knockout. In dezelfde organisatie, de Levels Fighting League, won ook Jarno Errens zijn partij zondagavond. Hij vocht voor de LFL-vedergewichttitel tegen Errison Ferreira en won die partij in de derde ronde. Errens vocht al vier keer in de grootste MMA-organisatie ter wereld: de UFC.

Dit jaar maakte Beztati officieel bekend dat hij de overstap van het kickboksen naar MMA maakt. De vechter uit Amsterdam werd vier jaar geleden lichtgewichtkampioen bij Glory en speelde die divisie uit door zijn titel vijf keer te verdedigen. Vervolgens besloot Beztati een divisie hoger te gaan om daar Chico Kwasi uit te dagen voor de weltergewichttitel. De twee vochten twee keer, maar allebei de partijen eindigden in een gelijkspel. Kwasi hield daardoor zijn titel en Beztati maakte de beslissing om het kickboksen achter zich te laten en MMA te gaan doen.

Former GLORY Lightweight Champion Tyjani Beztati wins in his MMA debut via first round TKO! #LFL20 pic.twitter.com/99FJjHDRHV — COMBAT SPORTS TODAY (@CSTodayNews) November 2, 2025

'Dat is absoluut mijn doel'

Na afloop van zijn zege was Beztati uitzinnig en vertelde hij tegenover het Algemeen Dagblad dat de carrièreswitch hem absoluut bevalt. "Dit was top, man. Ik was zo benieuwd hoe het zou voelen, maar ik ben zo blij. Écht leuk. Het is vandaag echt begonnen. Ik ben nu hier en ik blijf hier. Dit wordt echt een verslavend gevoel." Ook liet Beztati weten dat hij voorlopig niet terug zal keren in het kickboksen en zich volledig gaat focussen op MMA. Een terugkeer in de toekomst wilde hij nog niet uitsluiten.

Het grote doel van Beztati? Een contract in de grote UFC. Een realistisch doel, aldus Beztati. Maar de vechter weet ook dat hij hier nog wel wat overwinningen voor nodig heeft. "Dat is een duidelijk doel en dat is ook 100 procent realistisch. Ik ben niet gestopt met kickboksen om een beetje halfbakken MMA te gaan doen", vertelt de tot op het bot gemotiveerde Amsterdammer. Op dit moment zijn Reinier de Ridder en Yousri Belgaroui de enige Nederlandse vechters in de UFC.