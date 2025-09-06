Tyjani Beztati (27) kiest voor een nieuw avontuur. Na een geweldig succesvolle periode als kickbokser bij Glory is de in Amsterdam geboren Beztati tegenwoordig een MMA-vechter. Nu is ook bekend bij welke bond: Levels Fight League (LFL).

In een persbericht laat LFL dit weten: "Levels Fight League is trots om de komst van Tyjani Beztati aan te kondigen. De regerend Glory Kickboxing-wereldkampioen in het lichtgewicht maakt de overstap naar Mixed Martial Arts. Beztati’s komst markeert een mijlpaal voor LFL en laat zien hoe ver de organisatie in slechts een paar jaar is gekomen."

"Na eerder al voormalige Glory-kampioenen Jason Wilnis en Murthel Groenhart te hebben vastgelegd, trekt LFL nu ook huidige kampioenen aan die aan de absolute top van hun kunnen staan, met Beztati zelf die het initiatief nam om zich bij de organisatie aan te sluiten."

MMA

De bond gaat verder: "Zijn beslissing om in MMA uit te komen onder de vlag van LFL benadrukt de reputatie van de organisatie als dé thuisbasis voor topvechters uit Nederland die zich op het hoogste podium willen bewijzen. Met zijn vaardigheden, bekendheid en honger naar een nieuwe uitdaging heeft Beztati alles in huis om een van de meest opwindende namen in het Europese MMA te worden."

UFC

Het gaat uitstekend met LFL, zo blijkt uit de steeds steviger wordende relatie tussen de bond en het wereldberoemde UFC. "Al in 2025 hebben twee LFL-kampioenen, Louie Sutherland en Andreeas Binder, een contract getekend bij de UFC, na drie kampioenen die vorig jaar al de overstap maakten."

"Er worden gesprekken gevoerd om LFL op te nemen in de UFC Fight Pass. Met internationale uitbreiding gepland voor 2026 en nog meer grote aankondigingen in het vooruitzicht, zag de toekomst er nooit zo rooskleurig uit voor LFL, zijn vechters en het Nederlandse MMA."

Contract

Eerder legde Beztati tegenover Sportnieuws.nl uit waarom hij de tijd rijp vond om te vertrekken bij Glory. “Eigenlijk zou ik al stoppen toen Maurice Hols, de vorige general manager, er nog was. Ik had een gesprek met hem, hij had een mooi plan", zo weet Beztati nog.

"Anderhalve maand later ging hij weg. Toen had ik mijn handtekening al gezet en moest ik dat contract afmaken. Dus ik zou toen al eigenlijk weggaan. Begin dit jaar dacht ik: ze gaan zich meer focussen op de heavyweights, nu is het tijd om de volgende stap te nemen.”