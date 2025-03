Vechter Jarno Errens maakte zondagavond zijn debuut in de kooi bij Levels Fight League (LFL) in Amsterdam, waar hij het opnam tegen de Braziliaan Ciao Machado. In een boeiende partij wist de vechter uit Heerlen, die tot voor kort in de UFC vocht, uiteindelijk de overwinning te pakken via jurybeslissing, al was deze niet unaniem.