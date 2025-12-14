Endy Semeleer heeft bij Glory Collision 8 overtuigend zijn visitekaartje afgegeven. Na winst van het weltergewichttoernooi aast de voormalig wereldkampioen openlijk op een titelgevecht. Tegenover Sportnieuws.nl is hij kraakhelder richting Glory: zijn geduld is niet eindeloos.

Dat Semeleer als winnaar uit de bus zou komen, had lang niet iedereen verwacht. Wereldkampioen Chico Kwasi leek de favoriet om het toernooi te winnen. Don Sno, Semeleers eerste tegenstander liet voorafgaand aan het weltergeichttoernooi weten de voormalig wereldkampioen als makkelijkste opponent te beschouwen.

Voor Semeleer zelf was zijn toernooiwinst geen verrassing. "Ik wist het al en ik heb het een paar keer gezegd, maar ik heb het ook waargemaakt", vertelde hij tegenover Sportnieuws.nl.

Titelgevecht?

"Als het aan mij ligt wel", antwoordde Semeleer op de vraag of een titelgevecht de volgende stap voor hem is. "Ik hoop dat ze (Glory, red.) dat regelen." De voormalig wereldkampioen verloor zijn titel enkele jaren geleden aan Chico Kwasi, de huidige kampioen in de divisie. Kwasi ging zaterdag voor het eerst in jaren onderuit. Hij verloor van Teodor Hristov tijdens het toernooi. Dat had echter geen gevolgen voor zijn titel, daar het geen titelgevecht was.

Een titelgevecht tegen Kwasi is niet het enige waar Semeleer een gooi naar wil doen. Zo nu en dan volgt hij ook een MMA-training. "Dat is zeker iets voor in de toekomst, maar ik heb eerst nog doelen binnen het kickboksen. Glory moet me niet te lang laten wachten", besluit hij, waarna hij Glory oproept om hem de kans te geven om tegen Kwasi te vechten.

Trainingskamp

Semeleer kende een andere voorbereiding dan hij gewend is. "Voor mij is het vooral belangrijk dat ik me vrij voel. Ik heb een gek trainingskamp achter de rug waarbij ik met grote jongens heb gespard, zoals Boapeah (Michael, red.) die ook het (lichtzwaargewicht, red.) toernooi heeft gewonnen."

"Als je met zulke jongens spart, zo fit bent, zo krachtig voelt, dan voel je je ook vrij in de ring", vervolgt Semeleer. "Dat is gebeurd. Ik voelde me lekker vrij en dan komt bij mij alles eruit."

'Denk dat niemand dat doet'

Semeleer en Boapeah trainen beide bij ARJ Gym in Den Haag onder leiding van Mike Polanen, waar ook Levi Rigters actief is. Beide toernooien werden dus gewonnen door kickboksers die bij ARJ actief zijn. Wat het verschil maakt tussen deze en andere kickboksscholen? "Ik denk sowieso het kamp", vertelde Semeleer.

"Hoe hard wij trainen... Ik denk dat niemand dat doet op ons niveau", vervolgde Semeleer. "De dagen waarop wij sparren zijn gewoon zwaarder dan onze wedstrijddagen. Dan voel je je goed in de ring."