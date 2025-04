Wereldkampioen Rico Verhoeven grote afwezige bij paradepaardje Glory: 'Die wensen rijmen niet met elkaar'

Er wordt tijdens Glory 99 groots uitgepakt. Dan start namelijk de 'Last Heavyweight Standing', een groot afvaltoernooi waar uiteindelijk het sterkste zwaargewicht overblijft. De grote afwezige is Rico Verhoeven, die al jaren wereldkampioen is in die klasse. Wat vind jij: is het belachelijk dat Verhoeven niet meedoet? Laat het verderop in dit artikel weten via onze poll.

"Ik heb vorig jaar een toernooi gedaan, dus ik voelde niet de behoefte om het weer te doen", vertelde Verhoeven in maart tegen Ariel Helwani. Daarmee doelde The Kick of Kickboxing natuurlijk op de Glory Heavyweight Grand Prix die hij in begin 2024 won. "Ik dacht: laat de winnaar van dit toernooi (Last Heavyweight Standing) voor iets vechten. Als hij wint, kan hij het tegen mij opnemen voor de wereldtitel."

Zijn manager Karim Erja gaf ook een korte verklaring voor de afwezigheid van Verhoeven op het nieuwe paradepaardje van Glory. "Hij vecht nu zo'n twee keer per jaar naast alle andere activiteiten die hij al heeft staan. Als je dan bijvoorbeeld negen keer in actie moet komen, is dat flink veel. Daarnaast is dit evenement kort van tevoren gepland door Glory. En ze weten van zijn wensen, die rijmen niet met elkaar."

Kickbokser, ondernemer en acteur

Wie Verhoeven kent, weet dat hij een druk leven leidt naast het kickboksen. Zo is hij daarnaast ondernemer en acteur. Bovendien heeft Verhoeven een huwelijk gepland staan met zijn verloofde Naomy van Beem. Kortom: de wereldkampioen heeft een volle agenda. Daar is blijkbaar geen plekje vrij voor de Last Heavyweight Standing, dat over vijf avonden in het komende jaar wordt uitgesmeerd.

Glory 100

Verhoeven richt zich in tegenstelling tot veel andere zwaargewichten op de jubileumeditie. Tijdens Glory 100 vecht hij tegen de Rus Artem Vakhitov, die eerder nog werd geweerd. Maak hier kennis met de komende tegenstander van Rico Verhoeven:

Over Vakhitov, die een flinke kop kleiner en een stuk lichter is dan Verhoeven, zei de Nederlander het volgende: "Wat het voor mij spannend maakt, is dat het bij deze tegenstander lijkt alsof ik in de spiegel kijk. Hij weerspiegelt veel van mijn eigen sterke punten. Ik denk dat dit een van de meest geduchte tegenstanders is die ik in tijden heb gehad. Dit gaat zeker een hele kluif worden."