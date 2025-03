Dit is Artem Vakhitov, tegenstander van Rico Verhoeven: Rus met zege op latere UFC-kampioen werd eerder uit Glory getrapt

Glory maakte eind maart bekend dat Rico Verhoeven op 14 juni zijn titel op het spel zal zetten. De tegenstander: voormalig licht zwaargewicht-kampioen Artem Vakhitov. Voor sommige fans wellicht een onbekende naam, maar de Rus bereikte al heel veel in zijn loopbaan. Maar hoe kwam hij tot dit titelgevecht en waarom werd hij eerder op straat gezet door Glory?

Vakhitov maakte in 2013 zijn debuut voor Glory nadat hij veel indruk maakte op grote toernooien in Rusland. De bekende Nederlands-Kaapverdiaanse kickbokser Luis Tavares werd zijn tegenstander, maar de Rus overrompelde hem. Een paar minuten voor het einde maakte Vakhitov een statement door Tavares met een leverstoot knock-out te slaan. De Russische vechter mocht in 2016 voor het eerst voor de titel vechten. Vakhitov won van Saulo Cavalari en werd drie jaar na zijn debuut Glory licht zwaargewicht-kampioen.

Alex Pereira

Vervolgens verdedigde Vakhitov zijn titel vijf keer met succes, waaronder tegen Donegi Abena. In 2019 bleek echter dat de Rus een operatie aan zijn hand nodig had, waardoor hij lang uit de roulatie lag. Na die afwezigheid verloor Vakhitov de titel in een gevecht met de Braziliaan Alex Pereira. Een bekende naam in de vechtsport, want na zijn periode bij Glory vertrok 'Poatan' naar de UFC. Daar werd hij middelgewicht- en lichtzwaargewicht-kampioen. Die laatste titel verloor hij echter recentelijk.

Vakhitov kreeg na het verlies van zijn titel een directe rematch tijdens Glory 78 in 2021 te Rotterdam. Daar wist de Rus wel van Pereira te winnen, waardoor hij het kampioenschap weer van hem overnam. Vakhitov verdedigde die titel echter nooit, omdat Glory hem een jaar later op straat zette.

Russische invasie

In 2022 viel Rusland Oekraïne binnen, waardoor er een oorlog tussen de twee landen ontstond die nog altijd bezig is. Door die oorlog besloot Glory afscheid te nemen van alle Russische vechters in de organisatie. Vakhitov vocht daardoor zijn laatste kickbokspartij in 2021. Zijn lange afwezigheid in de kickboksring wordt dan ook door veel kenners aangemerkt als een voordeel voor Verhoeven.

Glory besloot vier jaar later Vakhitov dus toch weer toe te laten tot de organisatie. Tegenover het Algemeen Dagblad gaf de directie van de kickboksorganisatie hier uitleg voor. "Wij volgen de richtlijnen waarbij Russische atleten onder neutrale vlag uit mogen komen. Daarnaast moeten atleten - óók Russen - zich houden aan onze gedragsregels. Dat betekent dat onze vechters zich moeten onthouden van statements die Glory in een kwaad daglicht stellen. Op die manier kunnen wij ons focussen op het zoeken naar de beste gevechten met de beste - inclusief Russische - atleten."

UFC

Nadat hij bij Glory naar buiten was gewerkt, stortte Vakhitov zich op het Mixed Martial Arts. Na meerdere partijen in lagere organisaties kreeg hij in oktober 2024 de kans om zich in de UFC te vechten. Tijdens Dana White Contender Series won hij van Islem Masraf en dwong hij een contract in de grootste vechtsportorganisatie ter wereld af. Die verbintenis wees Vakhitov echter af, aangezien het 'financiële plaatje niet klopte'. Dat vertelde de Rus zelf tegenover MMA-journalist Damon Martin. Daardoor besloot Vakhitov in te gaan op een terugkeer bij Glory.

Vakhitov heeft een kickboksrecord van 23 zeges, waarvan acht zeges op knock-out. Vergelijkend met die van Verhoeven: The King of Kickboxing won al 64 partijen, waarvan 21 op knock-out. Vakhitov staat vooral bekend om zijn snoeiharde klappen naar het lichaam als absolute specialiteit. De Rus is echter niet van nature een zwaargewicht, aangezien hij zijn hele carrière een gewichtsklasse lager heeft gevochten.