Kampioen veldrijden zwaar gefrustreerd: 'Alles was beter geweest dan dit'

Er is de laatste dagen veel te doen om wielrenners die worden mishandeld door het publiek. Zo kreeg Mathieu van der Poel afgelopen weekend tijdens Parijs-Roubaix vol een bidon in het gezicht. Eerder gebeurde er ook al iets soortgelijks bij Eli Iserbyt. Nu blijkt dat de dader van dat incident er goed vanaf komt, tot frustratie van de Belgische veldrijder.

Het incident met de Belg gebeurde op 1 november vorig jaar. Tijdens de Koppenbergcross kreeg Iserbyt een biertje over zich heen. De dader werd al tijdens de cross door de politie uit het publiek gehaald. Hoewel hij niet is aangehouden, moest hij het terrein wel direct verlaten. Inmiddels lijkt hij er zonder echte problemen vanaf te komen.

🚵🇧🇪 | Een schandalige actie van iemand uit het publiek in Oudenaarde. Een man lijkt een vol glas bier over de Belg te gooien. Deze toeschouwer moet toch makkelijk op te sporen zijn... #Koppenbergcross





Geen straf

Nog geen 48 uur nadat Mathieu van der Poel tijdens Parijs-Roubaix een bidon vol in zijn gezicht kreeg en de hele wielerwereld daar fel op reageerde, kreeg Iserbyt te horen dat de persoon die een beker bier naar hem gooide, niet vervolgd zal worden. Op dinsdagochtend werd de Belgische veldrijder hiervan op de hoogte gesteld met een bericht in zijn mailbox, zo liet de Belg weten op Instagram.

"De feiten zijn bewezen en de verdachte kreeg een waarschuwing per brief dat hij geen nieuwe feiten mag plegen. Doet hij dat wel, dan zal het dossier worden heropend", zo las Iserbyt. "Ik ben ontgoocheld”, laat de veldrijder weten aan HLN. “Dit is eigenlijk zeggen: ‘Het stelt niets voor, doe maar voort’.”

Signaal

Wat Iserbyt vooral steekt, is het uitblijven van een duidelijk signaal dat dit soort ontoelaatbaar gedrag niet geaccepteerd wordt. Hij wijst daarbij nadrukkelijk naar de internationale wielerunie UCI, de Belgische bond Belgian Cycling en de organisatie van de wedstrijd, in dit geval Golazo. "Waar zitten zij? Het is leuk om in de krant je mening te geven en van alles te beloven in de pers, maar als puntje bij paaltje komt...”, aldus Iserbyt.

"Een renner geeft heel veel op voor zijn beroep: wij passen ons hele leven aan, we krijgen iedere week dopingcontrole en we werken er keihard voor. Het minste dat ze zouden kunnen terugdoen, is ons beschermen. Ik vrees dat het wachten is tot er echt iets ergs gebeurt."

Timing

De timing was allesbehalve ideaal. Zo werd vandaag bekendgemaakt dat de man die tijdens de E3 Saxo Classic naar Van der Poel spuugde, een boete zal krijgen van maximaal 350 euro. Volgens Iserbyt was zo'n straf ook bij zijn incident op zijn plaats geweest. "Zoiets had hier toch ook gekund? Of al was het maar een symbolische boete van één euro: alles was beter geweest dan dit."